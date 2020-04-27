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小心中招! 市售日本口罩 憑標誌一個字即分真假

行內熱話 17:14 2020/04/27

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新冠肺炎疫情持續，口罩當然不可或缺。不過，在口罩缺貨的情況下，市面已充斥著假口罩，而且更模仿得十分相似。近日就有日本網民發現日本出現假口罩，甚可乎連口罩工會認證也彷冒過來，一不小心就買中假貨！

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一般日本口罩要認清真偽，除了要觀看有否寫上 BFE、PFE、VFE 過濾數據之外，亦會看看有沒有印上「JHPIA 全國口罩工會」（全国マスク工業会）的標誌，皆因大部分有質素的日本口罩，也會印上這個標記。而日本網民則發現假日本口罩中，竟同樣印有這個標記，但當中「JHPIA 全国マスク工業会」標誌中的「會員」字眼，「員」字變成簡體字「员」，而非日本正體「員」字。因此，大家在購買口罩時，記謹睇清楚，以防受騙買上貴價日本假口罩！ 

 【其他內容】 港產口罩 Positive Mask 月產 100 萬個! 口罩每個只售 $1.9 更把 10% 產量捐贈弱勢社群

至於「全國口罩工會」，其實是「日本衛生材料工業聯合會」旗下組織，會員包括：製造商、賣家及輸入商等。工會是因應厚生勞動省要求，在口罩的包裝上加上商品標籤，務求令大眾能安心地購買安全的口罩。而印有此標誌的口罩，必須符合衞生環境、化學物質含量、商品標籤，以及利用統一測試證明口罩有用，這 4 個要求。

【只賣現貨】港人口罩廠 AQUA MASK SGS檢測結果達BFE/PFE>99% 首批$88/50個口罩已出貨

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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