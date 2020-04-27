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歐盟對 4 款中國製口罩產品發「嚴重警示」 中國商務部：良心品質 進一步監管出口

行內熱話 17:02 2020/04/27

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新冠肺炎疫情在歐美各國大爆發，早前有不少國家購入中國製口罩、醫療用品後因質素問題退貨，而中國商務部亦發表「通告」加強監測出口醫療用品，以作回應。雖然如此，劣質醫療品流出的問題依然存在，歐盟近日就公開向 4 款中國製口罩產品發出「嚴重警示」，指這些口罩過濾能力不足並不符合歐盟標準。 

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歐盟在最新一期「Rapid Alert System for dangerous non-food products（非食品產品快速警示系統）」中列出了 4 款中國製的口罩產品。4 款口罩的警告皆由比利時提出，全部均列作「Serious（嚴重）」，被認爲對健康有一定風險。4 款產品均報稱是 N95/FFP2 防護等級的口罩，然而當局檢測後卻發現口罩的實際過濾能力不足，當中一款品牌名為「Daddy Baby」的口罩過濾效能竟低於 50%。

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事實上，早前比利時、荷蘭以及西班牙都曾表示從中國進口的口罩不符標準，篩檢試劑亦不準確。而芬蘭更有官員因採購不合格中國製口罩而辭職。中國商務部在報告發表後，聯合海關總署以及國家市場監督管理總局發佈最新公告，表示將進一步加強防疫物資出口品質監管，由 4 月 26 日起，所有非醫用口罩要符合中國或國外的品質標準才能出口，報關時需須提交書面聲明，承諾產品符合進口國或地區的品質標準和安全要求。

中國商務部就此事表示，中外在品質標準與使用習慣有差異，強調中國口罩價格符合市場原則，價格是市場控制，是良心品質。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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