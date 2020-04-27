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【疫市營商】幼稚園面試改拍片 本地攝影室推後製剪片服務：生意好到做唔切

商管策略 11:12 2020/04/27

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多得新冠肺炎，中小學停課多時，連幼稚園入學申請面試亦由以往面對面改為拍攝短片。有本地攝影室因而推出供家長面試用短片後製服務，包括剪片、加效果等。負責人指服務推出後，反應良好，應接不瑕要暫停接收定單。

後製服務收費800至1,200元

市面上有不少攝影室推出幼稚園面試短片拍攝服務，WHY Studio 則是針對面試短片的後製服務，家長則要自行拍片。負責人 Jess Yee 表示，幼稚園面試一向是親身到學校，但現時因新冠肺炎疫情不少學校要求家長為子女拍攝短片，代替親身面試。至於短片內容，每間學校要求不同，如會要求小朋友玩遊戲，評估他們的手腳協調能力。

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面試短片後製服務收費由$800至$1,200

Jess 續指，自幼稚園改變面試模式後，不少客人向她求助，因而推出剪片等後製服務。面試短片後製服務的收費主要視乎短片時間，一般由 2 至 5 分鐘不等，收費則由港幣 800 至 1,200 元 。Jess 指，服務推出後反應不錯，因為學校給予家長製作影片的時間太短，不少家長束手無策，公司也不夠時間剪輯短片，需要推走部分客人。

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陌生環境影響面試表現

Why Studio 本身提供化妝、拍攝及修圖一條龍專業拍攝服務，對於為何在學童面試僅推出後製服務而非包拍片，Jess 解釋，曾跟教育顧問商討，認為陌生環境會影響小朋友表現，因此攝影室未有提供面試短片的拍攝服務，反而為家長自己拍片較理想。雖然未有提供拍攝服務，但 Jess 認為她們亦花不少時間在前期工作上，通常會先了解小朋友的特性，然後詢問家長家中會否有一些遊戲能夠突出小朋友的個性，亦會向家長提供拍攝建議。

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撰文 : 廖淑瑩

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