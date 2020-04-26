香港廠 WeSafe 自設熔噴布生產線 周三賣12 萬盒大貨! Level 1 認證獨立包裝口罩售 $100盒/50個

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品 。早前記者曾報道，有香港口罩廠連熔噴布都自己生產，該廠又公開更多銷售細節!

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WeSafe 自設熔噴布生產線(詳情按此瀏覽)，宣布將於本周三 (4 月29日) 開售獲 ASTM Level 1 認證的港產成人口罩。WeSafe表示，送測的樣本更獲得高於 Level 1，即 BFE 及 PFE 測試達 >99% 水平!

為讓更多人可以購得 WeSafe 口罩，今次廠方開售 12 萬盒超巨量口罩，相當一定能滿足買家需要。

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WeSafe Mask 1.0 發售資料

預售日期：4 月 29 日 13:00

送貨日期：6 月 6 日

定價 : $100/盒（50 個獨立包裝）

廠方網址 www.wesafe.hk

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▲ WeSafe Mask 1.0 口罩

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▲ WeSafe Mask 1.0 口罩的PFE測試結果

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