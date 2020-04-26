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香港廠 WeSafe 自設熔噴布生產線 周三賣12 萬盒大貨! Level 1 認證獨立包裝口罩售 $100盒/50個

行內熱話 18:53 2020/04/26

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新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品 。早前記者曾報道，有香港口罩廠連熔噴布都自己生產，該廠又公開更多銷售細節!  

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

WeSafe 自設熔噴布生產線(詳情按此瀏覽)，宣布將於本周三 (4 月29日) 開售獲 ASTM Level 1 認證的港產成人口罩。WeSafe表示，送測的樣本更獲得高於 Level 1，即 BFE 及 PFE 測試達 >99% 水平!

為讓更多人可以購得 WeSafe 口罩，今次廠方開售 12 萬盒超巨量口罩，相當一定能滿足買家需要。

 【其他內容】 港產口罩 Positive Mask 月產 100 萬個! 口罩每個只售 $1.9 更把 10% 產量捐贈弱勢社群

 WeSafe Mask 1.0 發售資料
預售日期：4 月 29 日 13:00
送貨日期：6 月 6 日
定價 :  $100/盒（50 個獨立包裝）
廠方網址 www.wesafe.hk

【其他內容】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方公開最新

WeSafe Mask 1.0 口罩

【其他內容】 Good Mask 加推 60000 盒口罩大貨! 3E 99% 高防港產認證口罩售 $138 盒

WeSafe Mask 1.0 口罩的PFE測試結果

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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