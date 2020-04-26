  • 24°C
香港時間 : 2020426日 (日) 11:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

屈臣氏即時賣日本 Ease 口罩套裝 $199

行內熱話 10:23 2020/04/26

分享：

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品 。除有網民報料，在指定萬寧門市有多款口罩賣，屈臣氏也有日本 Ease 口罩套裝賣。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

有網民在 FB 群組分享，今日在部分屈臣氏(如美孚萬事達,元朗壽富街,上水彩園邨,德福) 有上次開賣的日本 Ease 口罩套裝賣，但網民指美孚只派三十多個籌，而且開賣分店數量不多。有網民估計，應該是上次未賣出的口罩套裝。如果大家行過屈臣氏門市附近，可以去睇睇。

上次開賣和口罩規格等詳情，可按此瀏覽。

 【其他內容】自設熔噴布生產線 真．港產口罩廠 WeSafe Level 1 認證獨立包裝口罩售 $100盒/50個

部分屈臣氏有上次開賣的日本 Ease 口罩套裝(網民圖片)

【其他內容】 Good Mask 加推 60000 盒口罩大貨! 3E 99% 高防港產認證口罩售 $138 盒

屈臣氏亦有派籌(網民圖片)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【附訂購連結】港牌 GP MASK 口罩現貨到! BFE>99%/PFE>95% 售 $158盒/50個
今日
【附訂購連結】港牌 GP MASK 口罩現貨到! BFE>99%/PFE>95% 售 $158盒/50個
唔需要排隊搶! Simply Mask 口罩銷售安排 : 只賣現貨 Level 1 口罩 $99/50個
今日
唔需要排隊搶! Simply Mask 口罩銷售安排 : 只賣現貨 Level 1 口罩 $99/50個
萬寧返口罩大貨! 即時開售理的/Protector/Nask 口罩 理的口罩售 $65 記者現場直擊
今日
萬寧返口罩大貨! 即時開售理的/Protector/Nask 口罩 理的口罩售 $65 記者現場直擊
疫情 口罩 日本 屈臣氏 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

台灣製中衛黑色口罩被炒至＄2300 兩盒！黑蕾絲口罩亦現炒價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹