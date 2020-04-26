屈臣氏即時賣日本 Ease 口罩套裝 $199

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品 。除有網民報料，在指定萬寧門市有多款口罩賣，屈臣氏也有日本 Ease 口罩套裝賣。

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有網民在 FB 群組分享，今日在部分屈臣氏(如美孚萬事達,元朗壽富街,上水彩園邨,德福) 有上次開賣的日本 Ease 口罩套裝賣，但網民指美孚只派三十多個籌，而且開賣分店數量不多。有網民估計，應該是上次未賣出的口罩套裝。如果大家行過屈臣氏門市附近，可以去睇睇。

上次開賣和口罩規格等詳情，可按此瀏覽。

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▲ 部分屈臣氏有上次開賣的日本 Ease 口罩套裝(網民圖片)

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▲ 屈臣氏亦有派籌(網民圖片)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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