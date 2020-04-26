【附分店資料】萬寧返口罩大貨! 即時開售理的/Protector/Nask 口罩 理的口罩售 $65

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品 。今日有網民在多個 FB 群組報料，在各萬寧門市開店後有多款口罩賣，當中更有搶手的理的口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

根據網民的資料指，各萬寧門市售賣的口罩牌子有分別，分別有理的/Protector/Nask三款，售價為理的$65/30個、Protector$95/30個和Nask$90/5個。當中最吸引當然是 Level 3 的理的，而且售價亦是最平。

【其他內容】自設熔噴布生產線 真．港產口罩廠 WeSafe Level 1 認證獨立包裝口罩售 $100盒/50個

部分發售分店資料

【其他內容】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方公開最新

▲ 圖民分享圖片，可見部分有售口罩的分店資料，全數則有40間

【其他內容】 Good Mask 加推 60000 盒口罩大貨! 3E 99% 高防港產認證口罩售 $138 盒

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l