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萬寧返口罩大貨! 即時開售理的/Protector/Nask 口罩 理的口罩售 $65 記者現場直擊

業界頭條 10:07 2020/04/26

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新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品 。今日有網民在多個 FB 群組報料，在各萬寧門市開店後有多款口罩賣，當中更有搶手的理的口罩。記者亦到開賣現場直擊! 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

綜合網民的資料指，各萬寧門市售賣的口罩牌子有別，分別有理的/Protector/Nask三款，售價為理的成人/兒童$65/30個、Protector $95/30個和Nask$90/5個。當中最吸引當然是 Level 3 的理的，而且售價亦是最平。

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記者收到消息後，立即到太古分店直擊開賣，但仍在排隊中，至 9:20 時現場已有過百名市民排隊!至10:00，現場已有超過 300 人，仍有籌派。

注意不少分店已開始派籌甚至售賣口罩，據知每店大約有 400 個籌，大家行過萬寧各指定門市(尤其是較遲開門的分店)就去碰碰運氣!

萬寧 即時開售理的/Protector/Nask 口罩(網民圖片)

理的成人/兒童售$65/30個(網民圖片)

【其他內容】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方公開最新

萬寧 即時開售理的/Protector/Nask 口罩(網民圖片)

【其他內容】 Good Mask 加推 60000 盒口罩大貨! 3E 99% 高防港產認證口罩售 $138 盒

 

記者立即到太古分店直擊口罩開賣情況，早上 9:20 時現場已有超過一百人排隊。

店員會行到買家身前，查詢需要購買的口罩，再派指定的籌。

最後記者成功取到理的小碼的籌

最後記者成功購得口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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