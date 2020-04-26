【附分店資料】萬寧返口罩大貨! 即時開售理的/Protector/Nask 口罩 理的口罩售 $65 記者現場直擊

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品 。今日有網民在多個 FB 群組報料，在各萬寧門市開店後有多款口罩賣，當中更有搶手的理的口罩。記者亦到開賣現場直擊!

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綜合網民的資料指，各萬寧門市售賣的口罩牌子有別，分別有理的/Protector/Nask三款，售價為理的成人/兒童$65/30個、Protector $95/30個和Nask$90/5個。當中最吸引當然是 Level 3 的理的，而且售價亦是最平。

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記者收到消息後，立即到太古分店直擊開賣，但仍在排隊中，至 9:20 時現場已有過百名市民排隊!

注意不少分店已開始派籌甚至售賣口罩，據知每店大約有 400 個籌，大家行過萬寧各指定門市(尤其是較遲開門的分店)就去碰碰運氣!

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▲ 萬寧 即時開售理的/Protector/Nask 口罩(網民圖片)

▲ 理的成人/兒童售$65/30個(網民圖片)

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▲ 萬寧 即時開售理的/Protector/Nask 口罩(網民圖片)

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▲ 萬寧已開始派籌(網民圖片)

▲ 記者立即到太古分店直擊口罩開賣情況，早上 9:20 時現場已有超過一百人排隊。

口罩發售分店部分資料按此瀏覽<<<

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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