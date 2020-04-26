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唔需要排隊搶! Simply Mask 口罩銷售安排 : 只賣現貨 Level 1 口罩 $99/50個

業界頭條 03:40 2020/04/26

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近來港人購買口罩的焦點，就落在香港製造口罩上，但市場經常要去排隊或在網上搶貨，而且又要等待「期貨」。港產口罩廠 Simply Mask 表示，銷售安排不用買家排隊，亦有現貨發售，立即有得用。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

訂購超簡單

Simply Mask 表示，約在五月中時間，廠方會在官方 Facebook 提供 Google form 連結，買家只需要填妥 Google form 後交回資料，即可進行口罩訂購！廠方收到買家登記後，就會向買家派籌。

【附購買連結】 港產口罩 Positive Mask 月產 200 萬個! 口罩每個只售 $1.9 更把 10% 產量捐贈弱勢社群

【相關內容】中科LOCKILL諾翹港產 Level 1 口罩售 $94盒/50個  仲可以做善事

不用鬥快省時

之後每位買家也會收到一個 SMS 通知，買家的指定購買時間及登記編號！買家到時只要準時去到官方網頁購買即可。因此買家不用鬥快，排隊浪費時間。但注意購買有時限，過期不設補籌。

Simply Mask 還有小童口罩

7 日即出貨

由於 Simply Mask 準備好口罩才發售，所以買家付款購買後七個工作天就可以收到口罩！完成不是現時港產口罩發售時，要買家等幾星期的「期貨」!買家可以選擇順豐到付、智能櫃自取及 Circle K 自取。

Simply Mask 多色口罩

顏色任你揀

Simply Mask 表示，為讓買家可以買到自己鍾意的顏色，廠方決定每人每次只限購買三盒口罩，各口罩尺寸的每款顏色口罩只限一盒！例如：若買家選購紫色和粉紅色的成人口罩，仍可購買粉紅色的中童口罩。廠方表示，買家每次完成訂購後，需要隔三十日後才可以再購買（付款日計三十天後）。

Simply Mask 自家的口罩規格和製造廠房等細節 ，買家可按此詳情瀏覽

 【附購買連結】 消委會推介! Protector 官網將限時售賣口罩 成人/中童/小童款均售 $95 盒

Simply Mask 多色口罩

【相關內容】港產口罩 Mask X  開賣 售 $98盒/50個 包裝盒變身口罩收納夾? 

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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