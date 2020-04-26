【附訂購連結】港產口罩 Positive Mask 月產 200 萬個! 口罩每個只售 $1.9 更把 10% 產量捐贈弱勢社群

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品，尤其是香港製造的口罩就最受歡迎。社福機構基督教香港信義會社會服務部生產的「正點口罩」 (Positive Mask) 已進入生產階段，又多一間香港製造的口罩廠。

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正點口罩的生產符合國際標準，廠房擁十萬級無塵生產車間生產，原材料亦已有檢測報告，根據廠方資料，口罩濾片的 BFE 達到 99%，符合 EN14683 或 ASTM F2100 標準。待口罩通過相關認證後，可望於 5 月底出貨。此外，正點口罩本身採用闊身鼻樑條，可更貼近用者面部輪廓，加厚的耳繩亦可令佩戴者倍感舒適。

▲ Positive Mask 正點口罩的廠房

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廠方預計廠房在投產後第三個月，就可每月生產 100 萬個。首階段生產的口罩除供應機構轄下各單位運作使用外，亦開放予各社福機構訂購，然後會再分階段開放予學校和教會等團體。正點口罩的產量其中一成將會捐贈弱勢社群，而且銷售所得之利潤更撥入「正點基層醫療健康基金」。



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▲ 正點口罩盒裝有50個口罩

正點口罩規格

-三層過濾掛耳式口罩

-符合 EN14683 或 ASTM F2100 標準

-BFE 99%

-170mm x 95mm

-香港製造

-每盒 50 個（非獨立包裝）

-價格 $95/盒

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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