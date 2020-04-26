世衛意外洩露中國「瑞德西韋」試驗失敗 療效不彰且有明顯副作用 令藥廠股價隨急跌

新冠肺炎疫情持續，好些人都對實驗型藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）寄寓厚望。不過據外國媒體報道，世界衛生組織（WHO）意外洩漏了「中國患者臨床實驗」的初步報告，指瑞德西韋的臨床「療效不彰且出現嚴重副作用」。WHO 隨後澄清，該實驗摘要還未受到審核，不是最終報告。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

據外國媒報道，世衛 23 日在官網意外刊出瑞德西韋於中國臨床試驗失敗的消息。世衛隨後致歉，指實驗摘要未經審核，不是最終報告，是意外操作導致提前公開，現時已將報告刪除。

【其他內容】 Good Mask 加推 60000 盒口罩大貨! 3E 99% 高防港產認證口罩售 $138 盒

該份報告的數據顯示，研究人員對 237 名患者進行試驗，有 158 名患者用藥，其餘 79 名僅接受安慰劑。1 個月後，用藥的患者死亡率為 13.9%，高過接受安慰劑的患者的 12.8%。從這數據看來，藥物基本上沒什麼效果，而且其中 18 名用藥受試者出現嚴重的副作用，所以試驗提前終止。

「瑞德西韋療效不彰」的消息傳開後，研發該藥的美國藥廠 Gilead 股價隨即大跌。Gilead 緊急發布聲明，表示該份研究因與患者數量不足，當時被迫提前終止，因此無法得出具有統計學意義的結果，所以也不具有參考價值，目前藥物的研究結果，還沒有定論。

【其他內容】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方公開最新進度

【其他內容】自設熔噴布生產線 真．港產口罩廠 WeSafe Level 1 認證獨立包裝口罩售 $100盒/50個

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l