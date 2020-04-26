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世衛意外洩露中國「瑞德西韋」試驗失敗 療效不彰且有明顯副作用 令藥廠股價隨急跌

行內熱話 00:16 2020/04/26

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新冠肺炎疫情持續，好些人都對實驗型藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）寄寓厚望。不過據外國媒體報道，世界衛生組織（WHO）意外洩漏了「中國患者臨床實驗」的初步報告，指瑞德西韋的臨床「療效不彰且出現嚴重副作用」。WHO 隨後澄清，該實驗摘要還未受到審核，不是最終報告。

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據外國媒報道，世衛 23 日在官網意外刊出瑞德西韋於中國臨床試驗失敗的消息。世衛隨後致歉，指實驗摘要未經審核，不是最終報告，是意外操作導致提前公開，現時已將報告刪除。

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該份報告的數據顯示，研究人員對 237 名患者進行試驗，有 158 名患者用藥，其餘 79 名僅接受安慰劑。1 個月後，用藥的患者死亡率為 13.9%，高過接受安慰劑的患者的 12.8%。從這數據看來，藥物基本上沒什麼效果，而且其中 18 名用藥受試者出現嚴重的副作用，所以試驗提前終止。

「瑞德西韋療效不彰」的消息傳開後，研發該藥的美國藥廠 Gilead 股價隨即大跌。Gilead 緊急發布聲明，表示該份研究因與患者數量不足，當時被迫提前終止，因此無法得出具有統計學意義的結果，所以也不具有參考價值，目前藥物的研究結果，還沒有定論。

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撰文 : 何兆洋

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