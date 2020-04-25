【突發開售】中科LOCKILL諾翹港產 Level 1 口罩售 $94盒/50個  仲可以做善事

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品，尤其是香港製造的口罩就最受歡迎。中科是最早宣布將自建口罩廠的香港公司，今次終於開售旗下港產口罩LOCKILL諾翹口罩。

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今次開發的中科 LOCKILL諾翹口罩，將由FairBuy.hk 口罩訂購平台代售。而且 LOCKILL諾翹首輪優惠價，包括中童及成人口罩口罩所獲得的收益，當中10％會捐出給有需要的社群或機構，希望協助兒童,老人,青少年,長期病患及弱勢社群等等渡過疫情。

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LOCKILL諾翹口罩規格

-臭氧消毒

-PAPEL®️專利抗菌包裝技術提供防菌包裝

-3層設計

-ASTM F2100 & F2101 第一級標準

-BFE及PFE≥95%

-有效阻擋0.1µm大小病毒粒體

-50個一盒

-尺寸 172mm±5mm x 90mm ±3mm 成人

-尺寸138mm ± 5mm x 90mm ± 3mm中童

LOCKILL 諾翹口罩售價



首 8000 位登記可獲得以下優惠價：

1.成人口罩2盒 $188 (平均 $94盒)

2.成人口罩1盒＋中童口罩1盒 $199

3.成人口罩2盒＋中童口罩2盒 $388

(每人只可選擇其中一項及只可限選購一次)

口罩訂購連結<<<<

截止登記時間為2020年5月3日星期日下午6點。廠方會在截止日期後作結算。如是首8000位成功註冊人士，將會經電郵收到購買優惠碼。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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