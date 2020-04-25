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【突發開售】中科LOCKILL諾翹港產 Level 1 口罩售 $94盒/50個  仲可以做善事

業界頭條 17:57 2020/04/25

分享：

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品，尤其是香港製造的口罩就最受歡迎。中科是最早宣布將自建口罩廠的香港公司，今次終於開售旗下港產口罩LOCKILL諾翹口罩。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

今次開發的中科 LOCKILL諾翹口罩，將由FairBuy.hk 口罩訂購平台代售。而且 LOCKILL諾翹首輪優惠價，包括中童及成人口罩口罩所獲得的收益，當中10％會捐出給有需要的社群或機構，希望協助兒童,老人,青少年,長期病患及弱勢社群等等渡過疫情。

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LOCKILL諾翹口罩規格

-臭氧消毒
-PAPEL®️專利抗菌包裝技術提供防菌包裝
-3層設計
-ASTM F2100 & F2101 第一級標準
-BFE及PFE≥95%
-有效阻擋0.1µm大小病毒粒體
-50個一盒
-尺寸 172mm±5mm x 90mm ±3mm 成人
-尺寸138mm ± 5mm x 90mm ± 3mm中童

LOCKILL 諾翹口罩售價

首 8000 位登記可獲得以下優惠價：
1.成人口罩2盒 $188 (平均 $94盒)
2.成人口罩1盒＋中童口罩1盒 $199
3.成人口罩2盒＋中童口罩2盒 $388
(每人只可選擇其中一項及只可限選購一次)

口罩訂購連結<<<<

截止登記時間為2020年5月3日星期日下午6點。廠方會在截止日期後作結算。如是首8000位成功註冊人士，將會經電郵收到購買優惠碼。

【其他內容】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方公開最新進度

 【其他內容】自設熔噴布生產線 真．港產口罩廠 WeSafe Level 1 認證獨立包裝口罩售 $100盒/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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