【加入膠袋包裝】CareHK 匯愛港產口罩再出大貨! 20 萬個口罩已送往實惠待售

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品，尤其是香港製造的口罩就最受歡迎。雖然實惠近來有跟 CareHK 匯愛合推港產口罩，但仍供不應求! 不過匯愛表示，新一批 20 萬個口罩又製成，並已送往實惠待售。

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匯愛在 FB 表示，新一批 20 萬個成人口罩已製成，並成功運送至 Pricerite 實惠貨倉。未來廠方將會繼續提升產量。

▲ CareHK 匯愛港產口罩再出大貨

由於之前有買家投訴包裝問題，CareHK 匯愛今次改用統一採用以10個口罩為單位的膠袋包裝方案；彩盒開口位置亦會加上印有。「ASTM Level 1」的貼紙封口。

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根據上次匯愛通知送貨的情況，未來一至兩日實惠會在 FB 上表示已收貨，接著再發布售賣詳情 (上次開賣報道)，大家請留意本報的跟進報道。

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▲ CareHK 匯愛港產口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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