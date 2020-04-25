採韓國 LG PP 料! 自設熔噴布生產線 真．港產口罩廠 WeSafe Level 1 認證獨立包裝口罩售 $100盒/50個

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。香港口罩廠愈來愈多，這間名為 WeSafe 的口罩廠，不但購入口罩機，而且更把口罩關鍵用料熔噴布的生產線帶回香港，這樣即使國內熔噴布被炒貴或短缺，亦可繼續在香港生產口罩，自給自足!

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WeSafe 是新成立的香港口罩廠，沒有申請政府資助。廠方表示，廠方達 6700 平方尺，擁有 10 萬級無塵室，而且早在 2 月 3 日時經已購買全自動化口罩生產機。而為了長遠的服務承諾，廠方更購買了熔噴布生產線，確保口罩生產線有足夠的布料生產。此外，自家生產熔噴布，更可避免因誤購劣質布料，影響口罩品質。

▲ Wesafe 熔噴布生產線

▲ Wesafe 熔噴布生產線

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▲ 從廠方圖片看，廠方是採用 LG PP 塑料製造熔噴布

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可能有人會擔心自家製的熔噴布會否因生期產初期經驗不足而影響質素，但 WeSafe 表示，自家製的熔噴布已通過 SGS(Hong Kong)的測試，結果如下:

WeSafe Mask 1.0 測試報告：

SGS檔案編號：HKHC2003001840HC

細菌過濾效能測試 及 壓力差測試 BFE>95%

粒子過濾效能測試 PFE>95%

合成血液穿透性測試 ASTM(Level 1)

可燃性測試 Flammability test(Class 1)

▲ WeSafe 的 SGS 測試結果，可見 PFE 已達 99% 以上

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廠方指出，在測試報告中，當中的 BFE 及 PFE 測試更是 >99%。因此廠方現正準備更進一步進行 ASTM(Level2) 及ASTM(Level3) 測試，藉以提供更多更優質的口罩。

▲ WeSafe Mask 1.0 口罩的 3 層設計

現時 WeSafe 已定下首批口罩發售日期和售價等等，其他詳情要待廠方進一步公布。

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WeSafe Mask 1.0 發售資料

預售日期：4 月 29 日 13:00

送貨日期：6 月 6 日

定價 : $100/盒（50 個獨立包裝）

廠方網址 www.wesafe.hk

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▲ WeSafe Mask 1.0 口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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