【附直購連結】Good Mask 今日賣 46000 盒口罩大貨! 3E 99% 高防港產認證口罩售 $138 盒 圖文購買教學  

港產口罩商 Good Mask 今日進行首次公開口罩發賣，最注目的口罩當然是已獲 Type 2R 3E 99% 認證的 「99」口罩!

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Good Mask 會在今日 (4月25日) 中午 12 時進行口罩公開發售，如果大家都想購買的話，必需要先知道以下幾點!

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A. Good Mask開賣口罩

今次 Good Mask 會開賣 3 種口罩，總共盒數達 46000 盒 (注意口罩款式分別有內耳式及外耳式，不設選擇隨機派發)。口罩證書資料可按此瀏覽。今日開賣口罩包括:

1.最高防護力的 Type 2R BFE > 99% /PFE > 99% /VFE > 99% Good Mask「99」，售$138/30個。開售數量為 6,000 盒。

2.Good Mask Type 1 BFE > 95%「95」成人裝，售$168/50個。開售數量為 20,000 盒。

▲ Good Mask「95」成人裝，售$168/50個。開售數量為 20,000 盒

3.Good Mask Type 1 BFE > 95%「95」中童裝，售$168/50個。開售數量為 20,000 盒。

▲ Good Mask「95」中童裝，售$168/50個。開售數量為 20,000 盒

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B.購買方法

注意買家需要先登記成 Good Mask 會員，才可以進行訂購!



1. 請到 Good Mask 官網申請登記做會員

因系統升級後之前申請過做會員都要重新申請過>> 登記會員/購買口罩網址



2. 到已登記的 Email 激活會員帳戶



3. 完成登記後，當開賣時就可以選擇訂購口罩，包括: 95, 99 及中童款式

4. 每名會員限購每款 2 盒 (95: 2盒, 99: 2盒 及中童: 2盒)，共 6 盒

5. 選擇郵寄方法(郵局門市自取 / 郵局送貨上門 / 智郵站自取)

6. 選擇訂單支付方法 (PayPal / 微信支付/轉數快)

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Tips : 轉數快使用方法

1.過數到轉數快公司帳號 : 6613731

2.輸入 《訂單號碼》在《受款人提示訊息 》

3.最後要將完成付款頁截圖 WhatsApp 到 6711 2225 以便對數

▲ 轉數快使用方法

C. 口罩出貨日期

Good Mask 95 / 99 會在購買後 14 日內送貨，而中童口罩會係 6 月份出貨

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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