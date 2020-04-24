網民發現市面有冒牌「盾牌」口罩 真假點樣分？

新冠肺炎疫情持續，口罩成為市民日常必備品，不法商人見有利可圖，自然亦會出售冒牌假口罩。近日有網民發現，本港口罩供應商「Body Shielder盾牌」有假貨，並在 Facebook「口罩真假分辨區 by 口罩柯南」群組分享，教大家分辨真假。

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發現假貨盾牌口罩的網民在 FB 群組表示，拍攝了多相片，讓真假二者從包裝袋、口罩正背面進行比對。從包裝袋正面來看，真假貨兩者非常相似，但假貨的包裝較鮮色。至於包裝背面，假貨的色號較少，只有 3 個。至於裡面的口罩，顏色、尺寸都相差不遠，但真貨下方印有「Body Shielder」品牌名字，假貨則沒有。

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之後網民再向盾牌查證，盾牌回覆是假貨，並稱會報海關處理。發帖樓主表示，市面上有許多地方出售這款假口罩，一般賣 8 至 9 港元，提醒大家小心，不要買錯假貨。

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