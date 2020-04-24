本地口罩生產資助計劃批出所有名額 一文看清 20 條生產線誰屬

商務及經濟發展局公布，本地口罩生產資助計劃的 20 條生產線資助名額，已全數批出。新增批出資助 7 條生產線，連同早前已批出的 13 條本地口罩生產線，即合共有 20 條本地口罩生產線，獲得政府資助生產口罩。

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本地口罩生產資助計劃，是於「防疫抗疫基金」下設定，以促進本地生產口罩，穩定供應。香港生產力促進局確認，在獲批公司中，有兩家剛從認可實驗室取得測試報告，證明其生產的口罩達到 ASTM F2100 第一級的防護標準。當政府與這兩家公司簽訂資助協議並確認其符合其他相關要求後，預計可於 5 月開始逐步向政府供應口罩。

不過，部分獲批資助的生產線，供貨日期有所推延，主要是因為全球口罩短缺，認證所需時間較長。因此，政府容許仍在等候口罩認證測試報告，未能在預計目標日期前向政府供貨的獲資助公司，申請延期，最多一個月。據資助計劃，獲資助生產線在取得口罩認證後，要在每月向政府供應 200 萬個口罩後，方可將餘數推出本地市場銷售，惟不可出口。在整個合約期內，亦不得以獲得政府資助作為招徠。政府預計，所有 20 條獲批資助的生產線全面投產後，每月合共可向政府供應 3,455 萬個口罩。以下列出 20 條獲批資助的本地口罩生產線名單，次序以較早獲批的生產線為先。

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第 1 條生產線：奧成有限公司

第一條獲批的生產線的申請人為奧成有限公司，該生產線預計由 4 月 20 日起計，每月平均向政府供應 200 萬個口罩，另可每月平均生產 25 萬個口罩供應本地市場。



第 2 條生產線：尚芳製品有限公司

第二條獲批的生產線的申請人為尚芳製品有限公司，該生產線預計由5 月 5 日起計，每月平均向政府供應 80 萬個口罩。

第 3 條生產線：步創科技有限公司

步創科技有限公司獲批資助 1 條生產線，預計由 4 月 10 日起計，每月平均向政府供應 200 萬個口罩，另可每月平均生產 2 萬個口罩供應本地市場。該生產線可獲得的最高資助為 250 萬元。



第 4 條生產線：威信科技（國際）有限公司

威信科技（國際）有限公司獲批資助 1 條生產線，預計由 4 月 14 日起計，每月平均向政府供應 150 萬個口罩。該生產線可獲得的最高資助為 200 萬元。



第 5 條生產線：S.E.C. Hong Kong Factory Limited

S.E.C. Hong Kong Factory Limited 獲批資助 1 條生產線，預計由4 月 15 日起計，每月平均向政府供應 100 萬個口罩。該生產線可獲得的最高資助為 200 萬元。

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第 6 條生產線：八方綜合服務有限公司

八方綜合服務有限公司獲批資助 1 條生產線，預計由 4 月 30 日起計，每月平均向政府供應 150 萬個口罩。該生產線可獲得的最高資助為 200 萬元。



第 7-8 條生產線：創意國際科技有限公司

創意國際科技有限公司獲批資助 2 條生產線，預計由 5 月 2 日起計，每條生產線每月平均向政府供應 200 萬個口罩。該兩條生產線可獲得的最高資助分別為 250 萬元及 150 萬元。

第 9 條生產線：國藥科技醫療用品有限公司

國藥科技醫療用品有限公司獲批資助 1 條生產線。其在申請中預計開始向政府供應獲認證口罩的目標日期（預計目標日期）為 4 月 10 日，每月平均向政府供應 200 萬個口罩，另可每月平均生產 100 萬個口罩供應本地市場。該生產線可獲得的最高資助為 300 萬元。



第 10 條生產線：Hong Kong Lion Production Company Limited

Hong Kong Lion Production Company Limited 獲批資助 1 條生產線。其申請中的預計目標日期為 4 月 15 日，每月平均向政府供應55 萬個口罩。該生產線可獲得的最高資助為 200 萬元。

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第 11 條生產線：香港人醫療用品有限公司

香港人醫療用品有限公司獲批資助 1 條生產線。其申請中的預計目標日期為 4 月 16 日，每月平均向政府供應 200 萬個口罩，另可每月平均生產 160 萬個口罩供應本地市場。該生產線可獲得的最高資助為 300 萬元。



第 12 條生產線：益成醫療用品有限公司

益成醫療用品有限公司獲批資助 1 條生產線。其申請中的預計目標日期為 4 月 16 日，每月平均向政府供應 200 萬個口罩，另可每月平均生產 100 萬個口罩供應本地市場。該生產線可獲得的最高資助為 300 萬元。

第 13 條生產線：新德利（亞洲）有限公司



新德利（亞洲）有限公司獲批資助 1 條生產線。其申請中的預計目標日期為 4 月 16 日，每月平均向政府供應 120 萬個口罩。該生產線可獲得的最高資助為 200 萬元。

第 14 條生產線：步創科技有限公司

步創科技有限公司早前已獲批資助 1 條生產線，現獲批資助第 2 條生產線。其在申請中預計該生產線開始向政府供應獲認證口罩的目標日期（預計目標日期）為 4 月 10 日，每月平均向政府供應 200 萬個口罩，另可每月平均生產 18 萬個口罩供應本地市場。該生產線可獲得的最高資助為 150 萬元。

第 15 條生產線：國藥科技醫療用品有限公司

國藥科技醫療用品有限公司早前已獲批資助 1 條生產線，現獲批資助第 2 條生產線。其申請中該生產線的預計目標日期為 4 月 15 日，每月平均向政府供應 200 萬個口罩。該生產線可獲得的最高資助為 150 萬元。

第 16 條生產線：景祥針織有限公司

景祥針織有限公司獲批資助 1 條生產線。其申請中的預計目標日期為 4 月 17 日，每月平均向政府供應 200 萬個口罩，另可每月平均生產 110 萬個口罩供應本地市場。該生產線可獲得的最高資助為 300 萬元。

第 17 條生產線：宇宙發展集團有限公司

宇宙發展集團有限公司獲批資助 1 條生產線。其申請中的預計目標日期為 4 月 17 日，每月平均向政府供應 200 萬個口罩。該生產線可獲得的最高資助為 250 萬元。

第 18 條生產線：益成醫療用品有限公司

益成醫療用品有限公司早前已獲批資助 1 條生產線，現獲批資助第 2 條生產線。其申請中該生產線的預計目標日期為 4 月 18 日，每月平均向政府供應 200 萬個口罩，另可每月平均生產 100 萬個口罩供應本地市場。該生產線可獲得的最高資助為 200 萬元。

第 19-20 條生產線：匯愛香港有限公司

匯愛香港有限公司獲批資助 2 條生產線。其申請中 2 條生產線的預計目標日期均為 4 月 20 日，每條生產線每月平均向政府供應 200 萬個口罩，另可每月平均生產 100 萬個口罩供應本地市場。該兩條生產線可獲得的最高資助分別為 300 萬元及 200 萬元。

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