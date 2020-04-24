【業界好事】教育中心義務幫港人搜羅日本口罩  獲總代理拜訪送禮致意

新冠肺炎肆虐，香港一罩難求，有教育中心為港人搜羅口罩，其善舉引起日本口罩代理商注意並登門拜訪。教育中心負責人笑言受寵若驚，未來會平衡教學和口罩業務，繼續跟港人共渡時艱。

兼益教育（Green Eggs Education）創辦人 Miss Lydia 說：「我們公司是教育中心，教授英文、日文等，並提供小組教學。我們的業務本身其實跟口罩完全無關，但新冠肺炎疫情爆發後全港缺乏口罩，我們在機緣巧合之下加入了搜購義工隊，幫多個團體尋找貨源。」

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▲ Green Eggs Education 創辦人Miss Lydia。

Lydia 坦言過程確頗為辛苦，勞心勞力。除了忙於檢測口罩品質、處理集資，還要回應訂購者查詢直至深夜，期間她多次打算放棄，但後來為了社區抗疫團和年青組織，於是堅持下來。她說：「雖然很有意義，但如果要長期經營，就不能一直蝕本。我們的教育業務本來就盈利微薄，口罩銷售其實比教育更薄利，至少幫忙的義工也總要有點車馬費吧。」事實上，這項業務動輒幾十萬元本錢入貨，市場價格又波動，要支持到公益項目有好多考慮。

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這份心意被日本 Iris Healthcare 口罩生產商的港澳總代理留意到，日前更跟 Miss Lydia 的團隊通話並登門拜訪。她說：「總代理過來真的是受寵若驚。其實我們的公司好蚊型，跟他們的規模相比實在太懸殊。可能這便是老一輩人做生意的方法吧，不問規模只看理念。那天我們傾了好久的電話，他們說會向我們送禮，原以為會托人送來，誰不知老闆直接登門，真的非常客氣。」

未來 Green Eggs Education 需要調整步伐，集中少數穩定貨源，致力在教學之餘為港人尋找合規格又價錢適宜的口罩。

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