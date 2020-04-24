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永安百貨賣日本超立體口罩套裝 $65 套連搓手液

行內熱話 19:52 2020/04/24

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新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。今日有網民報料，在永安百貨有日本超立體成人口罩賣。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

這幾日在惠康和 Taste 等超市皆有日本超立體口罩賣，今日有網民在 FB 報料 (最新消息是 7 時多仍有貨)，在永安佐敦分店 5 樓家品部收銀處，有日本超立體成人口罩套裝賣。這套裝售 $65，連 99% 防護日本超立體成人口罩一包 7 個和消毒搓手液 240ml 一支。每人限買一套，售完即止。

網民指在永安佐敦分店有日本口罩賣(網民圖片)

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撰文 : 張文啟

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