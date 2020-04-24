【疫市營商】台灣口罩機廠疫情下翻身 靠原料・價格・品質對抗中國低價搶定單

新冠肺炎疫情令口罩機及口罩的原材料供不應求，亦令台灣口罩機廠商有翻身機會，靠著穩定的原材料、相宜的價格及品質，對抗以往中國以低價搶走定單的情況。現時口罩機廠房的產能已由月產 6 部，增加到 40 日便能生產 92 部，增幅達 10 多倍。現在全球已有 20 多個國家希望買到台灣的口罩機。

中國長年以低價搶走台灣定單

台灣目前有 2 大口罩機工廠，分別是長宏及權和。前者專門製造台灣內銷口罩機，市佔率達 7 成，而後者則是 3M 高階口罩生產線的最主要口罩機供應商。兩個品牌同時在 1999 年成立，在 2009 年 H1N1 甲型流感疫情爆發，1 年內有多達 50 間的中國競爭者進入市場，用台灣售價的一半價錢搶走定1單。

那次的衝擊，令到台灣原本有 20 多間口罩機廠房，只剩下長宏及權和，中國也取代台灣成為全球最大的口罩機製造國。

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▲ 除了本地企業外，連美國3M及福特汽車等全球20多個國家，都希望購買台灣的口罩機

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台製口罩機受各國青睞 未來轉戰不織布產品線

新冠肺炎疫情下，令台灣製的口罩機成為「救星」。原本兩間公司的產能每月只有 6 部，但這次疫情「兵臨城下」，當地經濟部下令要兩間公司生產大量口罩機，令它們從月產 6 部，增加至 40 天產出 92 部，增幅達十多倍，讓台灣口罩日產能提高至 1,600 萬個，成為全球僅次於中國的第 2 大口罩生產國。現時，廠房定單除了本地的企業外，連美國 3M 及福特汽車（Ford Motor）等全球 20 多個國家，都希望購買台灣的口罩機。

2 大口罩機工廠預計，新冠肺炎疫情過後各國對口罩產業的重視度會提高，訂單量仍會比過往大增 5 成。但疫情之後，市場競爭者會更多，需求將會再次萎縮，因此市場淘汰也會比過去更嚴峻。在未來，廠房計劃投入其他長銷型的不織布產品線，藉此降低未來口罩機訂單大減的衝擊。

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