  • 19°C
香港時間 : 2020424日 (五) 21:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】台灣口罩機廠疫情下翻身 靠原料・價格・品質對抗中國低價搶定單

商管策略 18:03 2020/04/24

分享：

新冠肺炎疫情令口罩機及口罩的原材料供不應求，亦令台灣口罩機廠商有翻身機會，靠著穩定的原材料、相宜的價格及品質，對抗以往中國以低價搶走定單的情況。現時口罩機廠房的產能已由月產 6 部，增加到 40 日便能生產 92 部，增幅達 10 多倍。現在全球已有 20 多個國家希望買到台灣的口罩機。

中國長年以低價搶走台灣定單

台灣目前有 2 大口罩機工廠，分別是長宏及權和。前者專門製造台灣內銷口罩機，市佔率達 7 成，而後者則是 3M 高階口罩生產線的最主要口罩機供應商。兩個品牌同時在 1999 年成立，在 2009 年 H1N1 甲型流感疫情爆發，1 年內有多達 50 間的中國競爭者進入市場，用台灣售價的一半價錢搶走定1單。

那次的衝擊，令到台灣原本有 20 多間口罩機廠房，只剩下長宏及權和，中國也取代台灣成為全球最大的口罩機製造國。

【相關文章】香港竹紙巾品牌研究廚紙做口罩濾芯 環保兼顧防病毒能力

「疫市」求生，打工仔、老闆自保術＋口罩採購指南：《中小企抗疫指南》電子書免費睇！

除了本地企業外，連美國3M及福特汽車等全球20多個國家，都希望購買台灣的口罩機

【相關文章】疫情持續醫療設備供不應求 港產臨時隔離房成院舍NGO恩物

台製口罩機受各國青睞 未來轉戰不織布產品線

新冠肺炎疫情下，令台灣製的口罩機成為「救星」。原本兩間公司的產能每月只有 6 部，但這次疫情「兵臨城下」，當地經濟部下令要兩間公司生產大量口罩機，令它們從月產 6 部，增加至 40 天產出 92 部，增幅達十多倍，讓台灣口罩日產能提高至 1,600 萬個，成為全球僅次於中國的第 2 大口罩生產國。現時，廠房定單除了本地的企業外，連美國 3M 及福特汽車（Ford Motor）等全球 20 多個國家，都希望購買台灣的口罩機。

2 大口罩機工廠預計，新冠肺炎疫情過後各國對口罩產業的重視度會提高，訂單量仍會比過往大增 5 成。但疫情之後，市場競爭者會更多，需求將會再次萎縮，因此市場淘汰也會比過去更嚴峻。在未來，廠房計劃投入其他長銷型的不織布產品線，藉此降低未來口罩機訂單大減的衝擊。

【相關文章】日本口罩廠唔靠大陸　不織布生產線遷回日本

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：總統府

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市營商】裇衫面料可造口罩？日本紡織廠首次動用生產線改製口罩
2020/04/20
【疫市營商】裇衫面料可造口罩？日本紡織廠首次動用生產線改製口罩
理的口罩將變成 Made in HK! 在香港自設口罩生產線 5 月初試產
2020/04/22
理的口罩將變成 Made in HK! 在香港自設口罩生產線 5 月初試產
市場拓展 商業營銷 疫情 口罩

下一篇文章

【疫市營商】拍片教選運動鞋 運動用品店網購收入疫市上升1倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹