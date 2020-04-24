HKTV Mall 即時開售 NASK 智能殺菌四層口罩特價 $88 盒

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創業奇情之「創科人的生日」
新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。HKTV Mall 即時開售 NASK 智能殺菌四層口罩。
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NASK 智能殺菌四層口罩原售 $98，現特價 $88。一盒有 5 個口罩。
NASK 口罩特點:
-全球唯一納米纖維殺菌口罩
-五分鐘內殺滅99%以上細菌及阻隔病毒(降低交叉感染風險)
->99%過濾效能，有效阻隔MPPS(最易穿透粒徑) - NIOSH N99 級別
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