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HKTV Mall 即時開售 NASK 智能殺菌四層口罩特價 $88 盒

行內熱話 17:25 2020/04/24

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新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。HKTV Mall 即時開售 NASK 智能殺菌四層口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

 NASK 智能殺菌四層口罩原售 $98，現特價 $88。一盒有 5 個口罩。

NASK 口罩特點:

-全球唯一納米纖維殺菌口罩

-五分鐘內殺滅99%以上細菌及阻隔病毒(降低交叉感染風險)

->99%過濾效能，有效阻隔MPPS(最易穿透粒徑) - NIOSH N99 級別

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