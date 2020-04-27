【疫市營商】旺角潮特人流疏落3樓續封 商戶﹕已變半死場有新租客才能復活

曾幾何時，旺角商場林立，而鄰近信和商場的潮流特區（潮特）亦是不少市民的購物熱點，亦吸引大量自由行以至外國遊客「朝聖」。在新冠肺炎疫情下，雖然旺角街上人流已比疫情初期時回升，但「潮特」人流顯得疏落，而商場 3 樓更暫停開放。有商戶指，現時商場已變成「半死場」，希望業主可以引入更多新租客，令商場人流回復。

服裝店1日只得個位數生意

潮流特區約 20 年前開業，分為地庫至 3 樓，當時主打潮流品牌，現時則以服飾、精品、飾物及鐘錶為主，租戶多屬小店；2018 曾傳出商場關門及由連鎖集團租整層，但總算能撐下去。在商場經營服飾店的袁小姐表示，雖然現時假期的人流比起早前已回升，但光顧的客人不多，現時 1 日可能只有 5 單生意。她又指，比起朗豪坊這些大型商場，「潮特」的店舖更「貼地」、更平民化，但在疫情下亦無可避免受影響；現時商場已變成半死場，她希望在疫情過後香港人能夠光顧更多小店。

【相關文章】尖沙咀潮服舖生意跌剩半成 店主：重拾光輝開網店不如先吸引本地客回流

「疫市」求生，打工仔、老闆自保術＋口罩採購指南：《中小企抗疫指南》電子書免費睇！

▲ 商場主要以服飾、精品、飾物及鐘錶為主

商場3樓暫停開放 盼有更多租戶進駐

在「潮特」開設飾品店的張小姐指，新冠肺炎疫情期間店舖的生意影響不大，但商場人流始終不及去年社會運動及發生前，加上商場 3 樓現時暫停開放，對商場人流一定有影響，她希望商場業主可以在這個時候吸引更多租戶進駐，吸引更多人流。

【相關文章】東港城人流減生意更差 店員嘆街坊生意都撐唔住

▲ 商場3樓暫停開放

【相關文章】商舖提早關門．人流疏落 大埔廣場租戶：街坊生意夠長情

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l