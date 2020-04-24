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創業奇情之「創科人的生日」

行內熱話 17:03 2020/04/24

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創業的人多，成功的人少。Leslie 明白創業路的艱難，這位機械工程師當日被弄致好友反目，差點更妻離子散；現職的士司機的他，日出而作、日入而息，總算能有穩定收入養活家人，創業夢早已經拋諸腦後。直至那天收聽電台節目，赫然發覺前拍檔 Billy 已經創業成功，最令他震驚的是 Billy 在大氣電波引以為傲的新發明。

「這款省油裝置可輕易安裝在油管，它能夠發出電磁波，令油箱內的燃油分子團簇變得較小，增加化學反應面積，提升其霧化效果，令燃油燃燒得更徹底。」Billy 以專家口吻在訪問中講解這省油裝置的特點和好處，而此項產品正是當年 Leslie 花了幾年時間鑽研的新發明，記得這也是跟舊拍檔產生最大分歧的原因。

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「用兩嚿爛鬼磁鐵就可以省油？呃鬼食豆腐咩！」Billy 並不贊成公司再花研究經費，並揶揄 Leslie 在癡人說夢話。「你只向錢看，並不是向前看！」Leslie 反擊指公司發展要目光遠大，不能只看眼前的利益，他深信這個發明效果顯著，早前已經在自己的汽車試用，省油的比例高至 30%。那天清晨，Leslie 更暗地裏把省油器安裝在 Billy 汽車的油管上，希望這位拍檔能親身體驗一下此產品的威力。

「我撞車了，現正在醫院留醫，這幾天無法上班。」Leslie 接到 Billy 的電話，感到非常震驚，更懷疑是否那省油器出事了。他那天早上駕駛著車子，與太太和兒子在車上，他收到電話後連忙下車把省油器拆掉。一路上，Leslie 感到車子的加速感增大了，比平常難以駕馭，妻子又在旁指罵他浪費時間，嘮嘮叨叨的令他非常煩惱，最後 Leslie 把 Billy 的事情告知，更被妻子指罵他一直危害家人的性命。

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從那天起，Leslie 也開始懷疑這款產品的可靠性，數月後更跟 Billy 分道揚鑣。輾轉數年間，他由機械工程師變為的士司機、由生意合夥人成為今日的自僱人士；有時他會感到人生有點唏噓，但仍感恩妻子對自己不離不棄，而兒子也能順利的在本地大專院校畢業，去年更投身社會工作。

「我們已經把最新的省油器安裝在港九各區的士。」Billy 在電台訪問中提及跟的士租車公司合作，為車主省回 30% 油費；Leslie 馬上下車檢查並發現了一個似曾相識的省油器，他一怒之下把那鬼東西拿掉，感覺車子難以駕馭，然後一陣不安的感覺湧上心頭，突然眼前一黑，天旋地轉；他掙開眼睛的時候發現自己躺在醫院的病床上。

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「阿仔，點解你會和這個衰人在一起。」Leslie 怒目而視的指著兒子身旁的 Billy。「爸爸，我畢業後為了完成你的心頤，便加入了 uncle Billy 的創科公司。今天是你的生日，我們本想把這個發明專利證書送給你作生日禮物。」Billy 在旁不斷點頭，在旁的兒子和妻子也正流著眼淚，不知道在 Leslie 身上突如其來發生了甚麼事。

病房電視新聞正報道某局長於生日被撤換的消息，局長面對鏡頭啞口無言；Leslie 同樣感到不是味兒，因他相信自己不能再開車了，這一份「登六」的生日禮物真的太難接受。

以上內容純屬作者個人意見，並不代表本網立場。

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Photo：Tama Leaver

撰文 : 鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）

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