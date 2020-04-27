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【疫市營商】店主兼員工・食材損耗低 旺角新派茶室疫市撐得住

商管策略 18:12 2020/04/27

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在「限聚令」下店舖只能容納8位客人

新冠肺炎影響各行各業，但疫情下有小店仍然「撐得住」。有新派茶藝室雖然受到政府實施的「限聚令」影響，但未有令店舖的生意下跌，平日更吸引不少年輕客人光顧。茶藝室沒有聘請額外員工，加上茶葉的保存期較長，因此疫情對店舖的影響不大。

限聚令下只能招待8位客人 平日生意較好

位於旺角的茶藝室「水墨青花」創辦人邱美云（Alice）表示，店舖在「限聚令」下只能容納 8 位客人，雖然政府限制店舖人數，但 Alice 指店舖平日生意竟較假日好，她估計顧客認為假日旺角人流較多，因此改在平日光顧。

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茶藝室「水墨青花」創辦人邱美云。

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肺炎疫情小店影響細

邱美云認為，相比起大型食肆，茶藝室等小店影響較少。她解釋，由於店舖沒有聘請員工，因此店內所有事都是她「一腳踢」，故節省員工方面開支。此外，「水墨青花」供應茶類為主，加上茶葉的保存期較長，因此不會出現食材損耗等折舊情況。對於政府早前推出的防疫抗疫基金，Alice 表示店舖未能申請飲食業的資助，但早前已嘗試申請零售業的資助，但目前仍在審批中。

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撰文 : 廖淑瑩

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