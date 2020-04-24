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運作順利無走數! masHker 本土好罩已生產第一批口罩!

行內熱話 16:21 2020/04/24

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現時大部分香港口罩廠都是賣期貨，不少人都擔心口罩廠最終無法出貨。早在 3 月初已開賣的 masHker 本土好罩(詳情按此瀏覽)，則在 FB 公布其生產進度!

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

masHker 本土好罩表示，廠方團隊努力調校機器後，已開始生產第一批口罩。廠方又公開出貨時口罩盒的設計，可見主色是廠方招牌的橙黃色，內裝入廠方獨特的 51 個口罩，寓意與人分享。

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撰文 : 張文啟

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