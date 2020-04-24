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【記者直擊】網傳屈臣氏今早賣日本 Ease Mask 60 個口罩 售 $199 連消毒搓手液

行內熱話 02:29 2020/04/24

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近來屈臣氏不時也推出「開店即賣」的口罩發售活動，例如上星期五就發售日本和台灣口罩(按此瀏覽詳情)。昨晚在網上又流出一份口罩銷售通告，指今日有日本 Ease Mask 口罩賣。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

該份在 FB 群組流出的屈臣氏口罩銷售通告，跟上星期的日本台灣口罩通告設計相若，並列明今日 (4 月24日)會在指定 56 間屈臣氏門市開售即售日本 Ease Mask 60 個口罩連消毒搓手液的套裝，售價為 $199。

網傳屈臣氏今早賣日本 Ease Mask 60 個口罩 售 $199 連消毒搓手液

【相關內容】HK-M 香港口罩科技公司再開賣口罩! VFE/PFE/BFE>99% Level 2 認證口罩售 $150盒/50

根據 Ease Mask 官網資料 (按此瀏覽詳情)，此口罩提供 VFE/PFE/BFE>99% 防護能力，雖不是日本製造 (菲律賓製)，但防護力強。

屈臣氏發售的日本 Ease Mask 60 個口罩

由於此通告未經官方證實，加上沒有提供門市資料，只可以說如果大家附近有屈臣氏門市，可多留意該店是否有口罩開賣。此外，屈臣氏網店亦加入此商品資料，可能亦會在今日開賣，大家可多注意。

記者為證實消息，今早到屈臣氏門市查看。

結果可以成功購得 Ease Mask

【相關內容】 超市再返日本口罩! Nepia 企鵝仔.三次元口罩售 $35 包

屈臣氏網店亦加入 EASE 口罩搓手液 防疫套裝

【相關內容】港產口罩 Mask X  開賣 售 $98盒/50個 包裝盒變身口罩收納夾? 

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撰文 : 張文啟

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