【記者直擊】屈臣氏今早賣日本 Ease Mask 60 個口罩 售 $199 連消毒搓手液

近來屈臣氏不時也推出「開店即賣」的口罩發售活動，例如上星期五就發售日本和台灣口罩(按此瀏覽詳情)。昨晚在網上又流出一份口罩銷售通告，指今日有日本 Ease Mask 口罩賣。

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該份在 FB 群組流出的屈臣氏口罩銷售通告，跟上星期的日本台灣口罩通告設計相若，並列明今日 (4 月24日)會在指定 56 間屈臣氏門市開售即售日本 Ease Mask 60 個口罩連消毒搓手液的套裝，售價為 $199。

▲ 網傳屈臣氏今早賣日本 Ease Mask 60 個口罩 售 $199 連消毒搓手液

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根據 Ease Mask 官網資料 (按此瀏覽詳情)，此口罩提供 VFE/PFE/BFE>99% 防護能力，雖不是日本製造 (菲律賓製)，但防護力強。

▲ 屈臣氏發售的日本 Ease Mask 60 個口罩

由於此通告未經官方證實，加上沒有提供門市資料，只可以說如果大家附近有屈臣氏門市，可多留意該店是否有口罩開賣。此外，屈臣氏網店亦加入此商品資料，可能亦會在今日開賣，大家可多注意。

▲ 記者為證實消息，今早到屈臣氏門市查看。

▲ 結果可以成功購得 Ease Mask

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▲ 屈臣氏網店亦加入 EASE 口罩搓手液 防疫套裝

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