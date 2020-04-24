【假罩襲日本】日本驚現假 MIT 台灣製口罩 大陸製造防疫效能存疑

自新冠肺炎疫情爆發後，多了市民關注口罩規格及防疫效果，因此絕不想錯買防疫效果不佳的假口罩。不過假口罩確是老是常出現，近日有居於日本的台灣人及網友發現，當地出售的 Made in Taiwan（MIT）台灣製口罩都為偽冒，而所謂的 MIT 台灣製口罩，實為Made in China（MIC）中國製造，防疫效果存疑。

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最近有居日台灣人及網友發現，當地出售的 MIT 台灣製口罩都非真正台灣製造，只因當中的產地是標示中國製造，有關檢驗證書也是中國簽發，加上早前台灣下令禁止口罩出口，直至 6 月底，而目前由台灣送予日本之口罩都只限前線醫護使用，因此可以證明市面上出售之 MIT 台灣製口罩都為假冒。

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▲ 近日有居日台灣人及網友發現，當地出售的 MIT 台灣製口罩都為假冒，實為中國製造。

值得留意的是，由於這些「假 MIT 真 MIC」口罩並非醫療用口罩，因此防疫效果是否達到一定標準，確實存在疑問，故現時 Twitter 或 FB 都有提防日本「假 MIT 真 MIC」口罩的 post，以防有人因為急於買口罩防疫而受騙。

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▲ 現時 Twitter 或 FB 都有提防日本「假 MIT 真 MIC」口罩的 post，以防有人因為急於買口罩防疫而受騙

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