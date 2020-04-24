【虛擬銀行】ZA Bank 採全本地雲端平台

總部位於數碼港的眾安銀行（ZA Bank），可能是本地銀行經營者中最遠離中上環的例子。事實上該行不設任何分行，一切營運都基於雲端平台。該行首席技術官田丹（上圖）表示，在銀行設立的初期已決定採用本地數據中心基建，建立私有雲（Private Cloud）平台，由於沒有如跨國金融企業一樣，要把數據搬動到在不同區域的煩惱，因此能夠保障客戶個人數據安全。

田丹強調，私有雲架構持續有第三方機構作評估（Assessment），由於銀行定位純以本地服務為主，令生態系統內的所有數據活動，都在同一時區內發生，也有利團隊管理工作。

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▲ 眾安銀行（ZA Bank）首席技術官田丹。

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IBM Institute 在 2017 年引用內部統計，指出全球頭 100 位銀行機構，當時依然依賴大型主機（Mainframe）推動多項核心服務。作為本地虛擬銀行的先鋒部隊，ZA Bank 在營運上選用配合開放系統（Open Systems）的原生雲端（Native Cloud）平台，這對於傳統銀行業來說當然激進，但考慮到 FinTech 企業的身份，這決定也來得不意外。

在銀行業科技界工作多年的田丹坦言，他對大型機器也有感情，但笑稱在虛擬銀行的世界下，A/B 測試（A/B Testing）等工序，不可能再用數個月完成，原生雲端能配合新型服務開發與營運，也更能照顧 DevOps 需要，才可加快與改善用戶服務體驗。

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