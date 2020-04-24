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租鋪回港生產口罩　ASTM Level 1 成人/兒童同售 $139/ 50 個

業界頭條 00:03 2020/04/24

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新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。疫情下本港口罩需求仍然龐大，理的口罩將生產線移至香港引起關注，港企「租鋪」亦回港生產口罩，不再使用印度廠房。其負責人梁先生透露，將在本港設8條口罩生產線，當中有2條是兒童口罩，每條月產400至500萬個口罩，已取ASTM Level 1認證，預計每盒50個Made in Hong Kong口罩售 $139。 

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 梁先生表示，現時廠房位於長沙灣，有4條口罩生產線，5月底至6月初會增至8條，合計月產高達4,000萬個口罩。除了一如以往在公司網站發售，是次更擴大銷售渠道，下周會公布零售點及網店名單。物流方面，透過公司網站購買的話，會使用「Zeek斑馬到家」物流公司，運費額外收取39元。

租鋪香港生產線

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至於何時有貨？他指，早前已訂購印度口罩但尚未到貨的客戶，所有口罩將自動轉成Made in Hong Kong口罩，訂單號碼70000或之前，預計如期在5月中或之前發貨。因此，現時購買的港人，預計最快5月中之後會有貨。

梁先生補充，現時印度封關，不允許口罩出口，幸好早前印度生產的口罩已全部出貨，由於生產線承包至7月，廠房亦願意退錢。他認為，回港生產口罩未嘗不是一件好事，「現時所有事情都可以自己控制，不用擔心不能出口或運輸延誤等問題。」

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租鋪口罩規格資料
產地：香港
規格：ASTM Level 1；BFE> 99%；PFE>95%
售價：每盒50個售139元
尺吋：成人口罩175mm x 90mm；兒童口罩145mm x 90mm
銷售： 租鋪網站；零售點；網店
物流： Zeek斑馬到家， 運費39元（少於10kg）

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 朱悅瀅

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