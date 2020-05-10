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【疫市營商】叉燒配薑蔥Pizza　融入港式口味薄餅店殺出西環

商管策略 10:23 2020/05/10

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新冠肺炎肆虐，大部分餐館生意大減，但如果餐店的主打食物既適合做外賣又有特色，疫情下店舖自然更能「抗逆」。西環有 pizza 薄餅店主打港式口味「叉燒 pizza」，口味新鮮加上食物質素，在疫市仍能穩住陣腳。

位於堅尼地城的 Alvy's 餐廳，主攻售美式薄餅。店長 Kingson Kok 說：「我們 3 年前開業，主打紐約風 New York Pizza。薄餅大致體上分成兩種流派，意大利風格會濕身一點，要用刀叉吃；美式就硬身一點，用手拿起會應感到較堅挺。我們雖然賣 New York Pizza，但配方上會取兩者之長，兩種麵粉都用，為港人製作新的、適合我們口味的配方。」

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Alvy's 餐廳店長 Kingson Kok 。

舖頭位於餐館林立的西環，要突圍而出自然要有特色。Kingson 表示店舖最好賣的 3 款薄餅，除了經典款外，兩種都極具香港特色，第一種「麻辣肉腸薄餅」，除了用上意大利辣腸外更加入花椒八角和大量辣椒，在 pizza 上重現麻辣火鍋風味；另一款名為「白鬼」的 pizza 更特別，用上叉燒、薑蓉、瑞士芝士，帶有濃厚港式風味，就算新冠肺炎疫情來襲仍有不少客人慕名而來。

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Kingson 坦言現時生意較去年稍跌 1 成，說：「這個時勢來說算不錯了，有不少行家情況比我們更惡劣。我們算好運，主打食品 pizza 本身適合做外賣，且薄餅製作這行門檻其實頗高，競爭不算太大。」他解釋， 要做到薄餅餅邊和餅底小黑點的微焦香狀態，需要優秀薄餅爐才能做出，差爐只會燒出苦澀焦味，所以就算西式食肆行家知道做 pizza 能夠在今次新冠肺炎疫市「救命」，仍只能望洋興嘆。

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Alvy's 附近餐廳林立，要突圍要有特色。

外賣數量大增

Alvy's  過往營業額 3 成來自外賣，現時已急升至 6 成，原因是有第三方外賣平台支持。Kingson 說：「在推廣外賣時，這些平台甚至貼錢幫我們。例如有段時間我們有半價的外賣 pizza，很受歡迎。但事實上我們不是半價賣出，是由平台支付優惠差額。那時候我們能因此做到生意，平台又有店舖幫他們打響口碑，可以說是雙贏。」

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外賣盛行，pizza 店受惠。

堅尼地城其實有不少消費力高的外國人居住，就算是「街坊生意」，價位較高的 pizza 一樣有客，若舖位於寫字樓居多的中環反而難以生存。

不過始終是「街坊生意」，要做得好必定要體貼客人需要。Kingson 說：「之前有一些 pizza 的反應好好，例如新年時我們推出全素pizza，原意是過年後不少人會想減肥，會想吃得健康點，因大受歡迎我們便把它轉為固定菜式，現在還有不少客人會叫呢。」

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撰文 : 陳文政

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