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【疫市營商】貴價食材疫市難賣　食品直銷商攻網銷穩定客源

商管策略 07:07 2020/05/27

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新冠肺炎虐肆，令不少公司大失預算，有公司痛定思痛，順應疫情改善經營模式，提升營運效率。「樂賞坊環球食品」創辦於 2016 年，專營澳洲直銷食材。公司聯合創辦人 Gloria Wu 說：「我們公司只有兩個人，我拍檔之前在澳洲留學，因緣際會下認識到當地的食品供應商，之後便幸運地開展這門生意。」

樂賞坊招牌產品包括即食鮑魚、即食帶子、虎蝦、龍蝦、羊扒、酒、茶葉等，由於沒有地舖，創業至今都是透過展會或在朋友的店舖裏以試食來做宣傳，獲得定單便朋友搭朋友地將生意慢慢擴充，由於價格公道，食材優質，生意一直不錯。

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樂賞坊環球食品聯合創辦人 Gloria Wu（右）。

農曆新年永遠是公司生意最旺的時期，惟今年遇上新冠肺炎疫情，大失預算。Gloria 說：「新年生意跌了近 8 成，那段時間通常都有不少客人會訂海產過節和送禮，之前就有客人訂足 40 盒即食鮑魚 ，但今次莫講是這位貴客，連很多熟客都沒落單。偏偏我又為了預貨，早早訂定一大批海產，最後賣不出，只能割價傾銷，損失近 6 位數字。」

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Gloria 坦言，之前由於公司規模小，很多處理方式都比較隨意，連送貨都只會在地鐵沿線交收，局限性很大，未來必須要做得更加靈活和高效率。他說：「溝通一定要做得更好，網上平台肯定要籌備了，且在預貨、送貨方面都要投入更多資源。之前單純做熟客，送貨親力親為，看似投入少風險低，但其實背後有很多隱藏風險我們沒考慮到，就好像上次那樣，到大家都不訂貨時，我們連止蝕的散貨渠道都找不到。」

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未來公司會更善用社交媒體加強與客人的即時溝通。Gloria 說：「之前覺得自己毋須像其他店舖般又做直播又找 KOL ，現在真的要審視一下公司的經營模式。店舖有知名度才能走得更遠。我們之後也會拍短片，例如教人如何分辦食材好壞，講述澳洲食材的特色和優點等。送貨的話會投資更多點錢做點對點送貨，務求做多點客，創立穩定客源，下年新年前就可以透過廣發訊息、或新年優惠等等，先問問客人是否需要貨品，最後再按需求進貨，避免再次蒙受損失。」

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未來會拍片講述澳洲鮑魚的賣點，解釋為何物有所值。

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撰文 : 陳文政

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