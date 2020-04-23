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【附訂購連結】提供多一次機會? 尚芳口罩即時開放新一輪口罩預購 平均每盒售價為 $96

行內熱話 19:35 2020/04/23

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新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。尚芳早前開賣口罩(按此瀏覽詳情)，結果不少市民落空，因此廠方開放新一輪口罩預購供他們訂購，售價照舊。但注意只限上次曾登記訂購尚芳口罩的市民，再次登記訂購

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

上一次預訂尚芳口罩的已出貨

今次開賣的尚芳口罩，為新包裝，廠方介紹如下:

新包裝尚芳成人抗菌口罩規格
- 綠色無花紋口罩
- 透明袋獨立包裝
- 24個裝
- 香港製造
- 添加有尚芳中藥抗菌專利成份，有效殺滅高達94-99%細菌病毒(包括甲/乙型流感病毒)
- BFE 99% 細菌過濾效果認證
- PFE 97% 粒子過濾效果認證

DOSE 空氣殺菌噴霧 80ML規格

- 尚芳中藥抗菌專利成份，有效殺滅高達94～99%細菌病毒(包括甲/乙型流感病毒)
- 有效舒緩鼻敏感
- 專利配方
- 香港製造

【相關內容】HK-M 香港口罩科技公司再開賣口罩! VFE/PFE/BFE>99% Level 2 認證口罩售 $150盒/50個

注意尚芳口罩轉了新款和包裝

今次廠方開放訂購的包括口罩 24個 2 盒，售 $192，即平均$96一盒(需付運費)。另有 2 盒口罩加 DOSE 空氣殺菌噴霧 80ML 的套裝，售 $320(免運費)。

【相關內容】美國 Halyard Level 1口罩! 良心價賣$120盒/50個

口罩訂購詳情

登記時間：4月23日至 4月24日 晚上 11 時前

購買時限:中籤者將於 4 月 25 日經電郵收到直接購買連結

購買期限:購買期限至 4 月 26 日晚上 11 時前，逾期作廢

發貨日期:產品會於 4月 28 日起發貨，5 月 8 日前全數寄出

尚芳口罩即時開放新一輪口罩預購

【相關內容】 超市再返日本口罩! Nepia 企鵝仔.三次元口罩售 $35 包

新一批尚芳口罩訂購只限第一次口罩訂購落空的人士再訂購，填入上次訂購的電郵、名稱和電話即可

 >>>口罩訂購連結<<<  只限上次曾登記訂購尚芳口罩的市民，再次登記訂購

【相關內容】港產口罩 Mask X  開賣 售 $98盒/50個 包裝盒變身口罩收納夾? 

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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