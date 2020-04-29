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【疫市營商】土耳其玻璃燈工作坊疫情照爆滿 負責人：就是得不到政府行業資助

商管策略 10:18 2020/04/29

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新冠肺炎疫情下，郊遊成為不少市民假日的活動，但坊間亦有不少手工藝工作坊同樣能在疫情影響下「存活」，且頗受歡迎。土耳其玻璃燈（Mosaic Lamp）工作坊負責人表示，平日班已爆滿，但坦言政府對於這類藝術工作坊的資助不足，只集中支援零售行業。

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除了燈飾，工作坊亦提供製作燭台的課程

業主願意減租 平日預約爆滿

Anatolia Culture Centre 經理 Ibrahim Gorgec 表示，位於觀塘的工作室雖然業主願意減租 10% ，但政府推出的防疫抗疫基金中未惠及他們這類手工藝工作坊、派對房間（party room）等行業，更認為政府只集中支援零售行業。工作坊導師 Christine 指，新冠肺炎疫情爆發初期人流未有太大影響，自疫情進入第 2 階段後，工作坊人流大減；到現時則連平日工作坊的名額亦告爆滿。

土耳其玻璃燈工作坊做足防疫措施，4 人共用一張枱。

社交平台宣傳 吸引年輕人

Ibrahim 表示，現時工作坊的顧客主要為年輕人，而且不少是經朋友介紹或在社交平台上看見廣告。他續指，現時工作坊主要以社交平台作為宣傳平台，另外他們亦在台灣及澳洲設有工作坊，希望把土耳其特色文化推廣到其他地方。此外，kkday 亦在平台上推出工作坊課程，增加銷售渠道。

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土耳其玻璃燈（Mosaic Lamp）工藝精美。

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撰文 : 廖淑瑩

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