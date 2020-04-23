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【附購買連結】潮流鞋店再次售美國 Medicom/Halyard Level 1口罩! 良心價賣$120盒/50個

行內熱話 17:03 2020/04/23

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新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。潮流鞋店 Second Kill 在 FB 表示，今晚再開賣美國口罩!

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

由於外地疫情比香港更嚴重，因此美國口罩已十分罕見，不少更被藥房少至 $500 至 $600 一盒，不過這間潮流鞋店 Second Kill 在早前開賣一批美國口罩後，今晚 10 時在店方官網再次發售 4000 個美國口罩。這批 Medicom/Halyard 口罩是美國+墨西哥製造，是 ASTM Level 1 口罩，售價為 $120盒/50個。發售和送貨詳情請參閱網店資料。

美國 Halyard Level 1口罩

【相關內容】HK-M 香港口罩科技公司再開賣口罩! VFE/PFE/BFE>99% Level 2 認證口罩售 $150盒/50個

美國 Halyard Level 1口罩

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美國 Halyard Level 1口罩規格

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Second Kill 今晚再開賣美國口罩!

 >>>口罩直購連結<<<

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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