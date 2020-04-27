【疫市營商】疫情打破零售模式！變身「影子商店」處理急增網購定單

新冠肺炎疫情下除了令外賣平台生意大增，同時催生店面重門深鎖、但舖內忙碌的「影子商店」。疫情下不少店舖需要停業，而「影子商店」是實體店舖求存之：將原本對外開放的零售舖面暫時關閉，變成小型網上定單處理和物流中心。

小店舖面停業背後繼續經營

英國書籍銷售商 Blackwell's 位於牛津的旗艦店現時暫停營業，但店內仍有 6 名員工上班，負責處理顧客的網上定單。該公司數碼總監 Kieron Smith 表示，因為客人不能到店舖買書，他們臨時把書店的空間變成「迷你倉庫」，在店內處理客戶定單。這些書籍會由貨車運送到公司原本的大型倉庫，進行掃描後再寄送給讀者。

Business Insider 報道，目前美國有部分州已經放寬規定，允許員工到店舖上班，但需以「影子商店」方式進行，即毋須直接面對顧客。因為沒有顧客到店，可以保持安全社交距離，同時令店舖繼續做生意維持生計。

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▲ 英國書籍銷售商Blackwell's 將位於牛津的旗艦店變成臨時倉庫

大型零售商利用影子商店處理定單

「影子商店」對於小商店來說可以維持經營，但對大型零售商則可用來應付近期急增網購定單。Grocery Dive 報道，Amazon 將旗下位於加州還未開張的連鎖超市直接變成影子商店，負責接收顧客定單，由附近 4 間全食超市（Whole Foods Market）取得顧客訂購的商品，並進行包裝和運送。美國東部零售集團 Giant Eagle 亦將超市變成影子商店，增加處理網上定單的容量。

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▲ Giant Eagle 主要服務美國東部。

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Photo：pexels、Blackwell's Bookshop Holborn