Taste/Fusion 超市再返日本口罩! Nepia 企鵝仔.三次元口罩售 $35 包

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。昨日有多名網民報料，指在全港多間 Taste/Fusion 超市有售日本 Nepia 企鵝仔和三次元口罩， 不過就未見港島店有售。有網民指今日該超市港島店開始發售。

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昨天有網民在 FB 群組報料，在 Taste 的屯門、淘大、青衣、東涌、土瓜灣、荷李活中心和又一城門市發售日本 Nepia 企鵝仔和三次元口罩。後來就到 Fusion 超市上架。但就沒有港島店份，今午又網民在 FB 群組指，在北角和灣仔合和 Taste 終開賣發售日本口罩。多款日本三次元口罩售價為 $35/7個 或 $35/5個﹔Nepia 企鵝仔售價為 $35/5個。

另外，其他 Taste/Fusion 分店都有今日再度返貨的情況，大家都可以留意下。

▲ 網民在北角 Taste 成功購入的相片 (網民圖片)

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記者收到消息後，又一次到北角 Taste 查看，到達時立即排隊，後最後已售罄，記者又一次撲空! 由於各店返貨時間不一，大家放工時行開 Taste 附近不妨去睇睇，口罩放在收銀旁的防疫貨架上。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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