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【疫市營商】街坊商場兼交通樞紐人流照跌一半 無Office客零食海味店縮舖暫時撐住

業界頭條 09:52 2020/04/24

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新冠肺炎肆虐，觀塘區商廈人流大減，就連港鐵站龍頭商場 apm 亦難幸免，人流減 3 成，距離地鐵站較遠的民生商場衝擊更大。「毅力工業中心」位處觀塘及牛頭角地鐵站之間，旁邊有大量巴士站，是附近居民和扛工仔常逛的民生商場，尤其零食和快餐小店受到附近的上班族追捧，生意規模非常大，可用「成行成市」形容 — 但現在一樣萎縮。

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「玲玲餃子」舖位在商場門口，屬「黃金地段」，但生意額在新冠肺炎疫情下一樣要大跌。店員袁先生說：「疫情期間人流跌了 4 成，生意少了差不多一半。我們本身做附近寫字樓生意較多，但受到之前 home office 影響，少了好多客人。」

玲玲餃子本身租了兩個舖位，可惜現時生意大減，只好放棄租用隔壁位置，縮減規模節省成本。

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經營海味舖的李小姐表示生意跌約 5 成，說：「不僅人流劇減，最慘是市民不肯消費，消費意慾低。顧客通常都只買一些濕碎的貨品，如一包 20 元杞子之類，少做花旗參之類等銀碼較大的生意。我們不靠內地人，主要都是做本地客，但本地客買參茸海味，目的通常是到內地回鄉探親送禮。現在都不能回大陸，貨品自然賣不出。」

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李小姐指出新年後商場有近 1 成商舖結業，兩間在門口，分別是珠寶、服飾店，更有藥房要離場。她說：「無辦法，奢侈品在新冠肺炎疫情下肯定是最難做的，即使藥房現在的時勢亦要苦苦支撐。」

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珠寶、服飾，甚至藥房都要離場。

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撰文 : 陳文政

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