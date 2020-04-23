【指定分店】PROTECTOR 口罩大貨到! 記者直擊卓悅快閃開售$98/盒再送搓手液

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。近來 PROTECTOR 口罩終於返貨，繼惠康返貨後，連卓悅都有得賣!

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卓悅表示，會在指定分店即時開賣PROTECTOR 獨立包裝成人口罩，售 $98/盒30個，現購買再送香港製造的樂信酒精搓手液30ml一支。

【附購買連結】 消委會推介! Protector 官網將限時售賣口罩 成人/中童/小童款均售 $95 盒

PROTECTOR 獨立包裝成人口罩 30個

-PFE > 95%，BFE ＞ 95%

-獨立包裝，三層保護設計

- 歐盟CE認證

-生產製造符合ISO 9001

-抗水面層及底層

-採用低敏材料製造

-17.5cm x 9.5cm

$98/盒，每人每日限買1盒

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指定分間店現貨發售

- 旺角弼街69, 71及73號地下

- 旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下

- 旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下

- 荃灣大河道10-20號登發大廈地下

- 荃灣沙咀道254至256號地下

▲ 記者到達旺角店時已開賣，只有少量現貨

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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