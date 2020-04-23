網店售日本白元快適口罩套裝 $98 最抵竟是內含支防曬霜!?

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。網店 Saving Store 就開賣的兒童夏日必備戶外防護套裝，就包含日本快適口罩。

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這套套裝是針對兒童而設，所以有多件實用的兒童產品，整套的售價為 $98，限售1000 套，最適合家長購買。套裝內容如下:

- 思詩樂潔淨濕棉 30 包 (原價$26) x 1盒

- SEPTONA 強效抗菌濕紙巾抗箘濕紙巾 15片 (青蘋果味) (原價$10.9) x 2包

- Cancer Council Australia澳洲防癌協會兒童防曬霜SPF50+ (走珠式) (原價$ 99)x1支

- 白元PM 2.5柔滑口罩7片裝(細碼/口罩尺寸: 14.5cm x 9cm ) (原價$29.9) x1包

．採用柔滑無紡布物料3層設計，材質柔軟，大大減少肌膚及唇部與口罩接觸的摩擦，佩戴更加舒適

．中層濾網有效過濾99% 以上的PM2.5懸浮微粒、花粉、細菌和病毒

．特寬柔軟耳繩，長時間佩戴舒適

．立體摺合設計，減輕呼吸困難

▲ 日本快適小童口罩

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在價值上，可見整套最抵的是原價 $99 的防曬霜，單件售價已是貴過套裝售價。當然現時白元 PM 2.5 柔滑口罩 7 片裝的「價值」更高。注意此網購物折實價滿 $500，即可獲免費送貨。否則會收取 $50 運費。

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▲ 日本快適口罩套裝 $98

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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