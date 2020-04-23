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網店售日本白元快適口罩套裝 $98 最抵竟是內含支防曬霜!?

行內熱話 03:01 2020/04/23

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新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。網店 Saving Store 就開賣的兒童夏日必備戶外防護套裝，就包含日本快適口罩。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

這套套裝是針對兒童而設，所以有多件實用的兒童產品，整套的售價為 $98，限售1000 套，最適合家長購買。套裝內容如下:

- 思詩樂潔淨濕棉 30 包 (原價$26) x 1盒
- SEPTONA 強效抗菌濕紙巾抗箘濕紙巾 15片 (青蘋果味) (原價$10.9) x 2包
- Cancer Council Australia澳洲防癌協會兒童防曬霜SPF50+ (走珠式) (原價$ 99)x1支
- 白元PM 2.5柔滑口罩7片裝(細碼/口罩尺寸: 14.5cm x 9cm ) (原價$29.9) x1包
．採用柔滑無紡布物料3層設計，材質柔軟，大大減少肌膚及唇部與口罩接觸的摩擦，佩戴更加舒適
．中層濾網有效過濾99% 以上的PM2.5懸浮微粒、花粉、細菌和病毒
．特寬柔軟耳繩，長時間佩戴舒適
．立體摺合設計，減輕呼吸困難

日本快適小童口罩

【相關內容】HK-M 香港口罩科技公司再開賣口罩! VFE/PFE/BFE>99% Level 2 認證口罩售 $150盒/50個

在價值上，可見整套最抵的是原價 $99 的防曬霜，單件售價已是貴過套裝售價。當然現時白元 PM 2.5 柔滑口罩 7 片裝的「價值」更高。注意此網購物折實價滿 $500，即可獲免費送貨。否則會收取 $50 運費。

【相關內容】理的口罩將變成 Made in HK! 在香港自設口罩生產線 5 月初試產

日本快適口罩套裝 $98

 【附購買連結】 消委會推介! Protector 官網將限時售賣口罩 成人/中童/小童款均售 $95 盒

>>>口罩購買連結<<<

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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