【附直購連結】低於 Medicom 建議零售價開售 網店本周五賣日製 Medicom 口罩

早前美國著名口罩廠 Medicom 預告將有一批日本製造的 Medicom 口罩到港 (報道按此瀏覽)，並供給 4 個零售點賣口罩。現在其中的 Big Big Shop 網站就公布開賣詳情。

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Big Big Shop 表示，將在 4 月 24 日下午 3 點開售日本製 Medicom COMFORT+ 口罩 5 片裝,售價為 $42，為官方建議的 $48 至 50 為低。每人限購 2 件。

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口罩規格:

-口罩呎吋: 175mm x 89mm

-原裝日本進口

-高防護 - 符合歐洲EN14683:2014 Type II標準, 有效阻隔細菌及微粒

-通過多項測試標準, 包括微生物含量, 高品質安心之選

-高透氣度及超柔軟物料, 佩戴口罩時舒適, 不侷促

-口罩材質經生物相容性測試, 大大減低引致皮膚敏感

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▲ Medicom COMFORT+ 口罩 5 片裝售$42

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*買家如選擇到OK便利店自取，每張訂單運費為HK$30，如購買「big big shop 集運」商品滿HK$200，即可豁免運費

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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