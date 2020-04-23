【疫市營商】尖沙咀潮服舖生意跌剩半成 店主：重拾光輝開網店不如先吸引本地客回流

新冠肺炎肆虐遊客基本絕跡，尖沙咀可謂疫情下的「超級重災區」，有服裝店近期生意大跌 9 成半！但老闆不肯認輸，咬緊牙關堅持，盼疫情令市面重新洗牌，為尖沙咀未來百花齊放鋪路。

Chill Shop 去年 9 月開業，這間位處加連威老道的 1,000 平方呎潮流服飾店見證尖沙咀甚至香港零售市道的崩潰過程。老闆佘林源說：「新聞拍攝尖沙咀沒旅客時經常都拍攝到我的店舖，簡直是無客的示範單位。反修例期間，我們業務跌了 2 、3 成；新冠肺炎疫情來到後生意呈斷崖式急跌，生意大跌 9 成半。之前有時月蝕 4 萬多元，現在差不多月月蝕 8 萬。只有新年做市集推廣時才無蝕本，但一年只有一次農曆新年啊。」

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▲ Chill Shop 佘林源。

若果尖沙咀回復 3 成巔峰人流，生意仍有辦法做得住，可是現在是完全零旅客。他苦笑：「我幾個月無說過英文，兩三個月無跟客人說過普通話。有時候明明是陽光普照星期日，店舖裏有幾十萬元貨卻只做到幾百元生意，做到很無奈。我做生意做了差不多 30 年，從未試過發生這種狀況。」

生意急跌，但佘林源仍決定力撐，他希望疫情過後，加連威老道能重回百花齊放的局面，不會再是通街金舖藥房。他直言過往尖沙咀比現在更吸引，兩三條街能逛一個多小時，現在的加連威老道完全吸引力，本地人路過時連停步都懶，說：「香港是時候重新洗牌了。近十多年香港一直在原地踏步，通街都是金舖、化妝品舖頭，極度單一化。說穿了都是因為們可以輕鬆賺錢，做內地客就夠食飽，仲要是食大左個胃，結果現時一收縮，無內地客之下零售業以至整體經濟立即崩潰。」

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佘林源認為，市況如此慘烈其實是社會結構問題：若果香港的根基好，店舖類型不是這麼偏，商家受的傷害都不會這麼大。他又指：「洗完牌後大地回春，自然有其他類型的店舖，尖沙咀會再次變回本土 outlet 集中地 — 希望我們能支撐到那時候吧。」

佘林源坦言，逆市時要思考事項比順境時多十倍，甚麼事都要試，又要裝備自己，又要增加銷售渠道，但一定好過坐以待斃。舉例，他找來了曾為 ZARA 授課的意大利講師到店舖教員工做生意，又在 Facebook 做直播、落廣告、 賣套票等等。

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Chill Shop 網店今個星期正式投入服務，佘林源指既然自己有實體店本來不想做網店，惟現時任何提高營業額的方法都要試。

做這麼多事，錢投入不算多，但時間心力確「投資」不少，佘林源說：「唔做一定死，做了可能死慢點甚至有少少機會等到黎明，但近期都是掙扎求存。雖然是這樣，但我對香港零售前景依然樂觀。疫情一定會過去，市道一定會復甦。另一個角度看，現時租金比之前平，想創業的話就找機會吧，好時機隨時會到。」

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