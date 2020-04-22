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【附銷售地點】Medicom 口罩大貨到! 日本製Comfort+醫用口罩本周四起發售

行內熱話 18:16 2020/04/22

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新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。美國著名口罩廠 Medicom，就預告將有一批日本製造的 Medicom 口罩到港 (報道按此瀏覽)，廠方現公開銷售詳情。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

 【相關內容】理的口罩將變成 Made in HK! 在香港自設口罩生產線 5 月初試產

Medicom 在官方 FB 表示，日本製 Comfort+ 醫用口罩 5 個裝已安排到以下 4 個零售點發售。售價應在 $50 以下。產品數量有限，售完即止。

日本製Comfort+醫用口罩本周四發售

 【附購買連結】 消委會推介! Protector 官網將限時售賣口罩 成人/中童/小童款均售 $95 盒

Comfort+  口罩開售零售點及日期

Big Big Shop 網站
開售日期及時間: 2020.04.24, 下午3點
每人限購2包

Ztore 網站
開售日期及時間: 2020.04.24, 中午12點
每人限購2包

荃灣激安殿堂 Don Don Donki Hong Kong (上架貨, 非排隊)
開售日期: 2020.04.27
每人限購2包

尖沙咀激安殿堂 Don Don Donki Hong Kong (上架貨, 非排隊)
開售日期: 2020.04.27
每人限購2包

【相關內容】今日 Taste 超市有日本口罩賣!Nepia 企鵝仔三次元口罩售 $35 包

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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