【疫市營商】靚包裝吸客生意疫市倒升 豬手店：「街坊生意抵食未夠，有特色才能突圍」

新冠肺炎肆虐，全港食肆生意急跌，在多區街市開設門市的「一豚豬手」，看準了外賣潮流和新型街市的潛在市場，以靈活的產品推廣手法和品牌再包裝，令生意在肺炎疫情期間不跌反升。

一豚豬手在兩年前創辦，總監樊梓康（Larry）說：「現時我們公司約有 30 名員工， 8 間門市，店舖都是在街市內，主售西式餐的豬手，又有燒春雞、德式焗鴨胸等食物；但又會賣中式滷水豬手飯、美國燒牛肉飯等飯盒。」

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一豚豬手的品牌聽起來雖然是日式食店，但食物其實大都以西式方法烹調。日系的包裝給人乾淨、專業的感覺；西式食品則對客人來說看起來更高級、更有新鮮感，更易在街市裏殺出重圍。

樊梓康指出，近年街市愈來愈乾淨整潔，不少街市開始重新裝修，不單有冷氣，又加裝新的照明系統，所以街市裏的高檔次食品店市場潛力大。他解釋：「我們的競爭對手看起來是中式燒味檔，但其實不然。因為新創品牌最需要吸引人流的能力，利用電視機屏幕做菜單雖然成本高，但會更貼近消費者認同的潮流模式。」

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▲ 一豚豬手總監樊梓康（Larry）。

樊氏續稱，為了保持產品特色，豬手雖然是在中央工場烹調，但會在門市才起骨，視覺衝擊更強。這種即時處理豬手的手法基本上只會在酒店或者高級超級巿場才會見到，客人在街市購物，都會帶出高級的感覺，客人更受落。

新冠肺炎疫情下店舖生意保持平穩，樊梓康表示公司業務方面門市佔 9 成，餘下 1 成則是批發給其他餐廳和酒店；現在因為旅遊業陷入「冰河時期」，批發生意少近半，幸好門市生意上升，拉上補下後生意額甚至比之前仍有賺。

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▲ 跨品牌推廣、時節促銷優惠，做食物零售當然是少不了的手法。

樊梓康認為，新冠肺炎疫情多人在家煮飯，不少人在街市裏買豬手加料，市場龐大，老中青市場都能涵蓋。他說：「公司在這段時間力谷外賣，除了飯餐外還推出 ２ 人餐、3 人餐，又因應時節更推出時令套餐吸引客人注意，例如清明節我們就推出 168 元的『仙人共享套餐』，客人覺得有趣，感到開心自然會幫襯。後來有禁酒令時，我們又和啤酒品牌合作推出啤酒相關套餐，買兩隻豬手就送 4 枝啤酒。」

他總結能疫市生意反勝之道：「做街坊生意，除了抵食外，還要有特色才能突圍；創新、傳統兼備才能做得長遠。」

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