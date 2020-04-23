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【疫市營商】好賺過造汽車？比亞迪成全球最大口罩製造商

商管策略 15:13 2020/04/23

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隨著新冠肺炎在全球蔓延，不少大企業將生產線轉為生產防疫物資。中國電動車製造商比亞迪在中國肺炎疫情爆發初期，改為生產口罩。截止 4 月 17 日，企業口罩的日產量已達 2,000 萬個，成為全球最大的口罩生產商。

美日簽合作協議輸出口罩

現時，比亞迪集團已經有 300 條口罩生產線，因全球防疫物資短缺，廠房還以每日 100 萬至 200 萬個口罩生產速度增產中。比亞迪的口罩滿足中國需求後，開始將口罩輸出海外。

美國加州與比亞迪上周簽署價值 10 億美元的巨額口罩定單。比亞迪每個月向加州供應大約 2 億個口罩，當中大部分是防護級別較高的 N95 口罩。此外，在本月上旬，軟銀（Softbank）創辦人孫正義宣布跟比亞迪公司達成合作協定，5 月起比公司開始向日本每月出口 3 億個口罩。

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比亞迪創辦人、董事長兼總裁王傳福親自監督口罩生產線。

汽車業務不如預期

生產口罩為比亞迪帶來不少定單，但比亞迪在汽車銷售業務上卻不樂觀。據比亞迪在昨日公布 2019 年業績，營業額達 1277.39 億元人民幣，按年下跌 1.8%，而汽車業務的營業額更大跌 16.8%。

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Photo：比亞迪

撰文 : 廖淑瑩

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