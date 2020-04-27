【管理Tips】美國Starbucks恢復營業 下放權力分店經理決定重啟方式

新冠肺炎疫情下，不少企業決定停業，但隨著紐約州長科莫（Andrew Cuomo）認為「最壞情況已過」，為不少商店帶來好消息。在 3 月中，星巴克（Starbucks）將美國及加拿大的分店關閉，只提供外賣服務，公司決定在 5 月初重啟美國分店的計劃。由於星巴克在美國各地都有分店，加上各地的疫情情況不一，因此公司大膽把分店的重啟方式交由分店經理決定。

不急於重開所有店舖 漸進式開店令顧客安心

星巴克執行長 Kevin Johnson 早前在公司網站發表公開信，指公司會跟隨各地防疫進程，逐漸從關閉店舖階段變為重啟店舖階段。特別的是，星巴克不是在 5 月 4 日當天所有店舖恢復營業，因為公司知道各地新冠肺炎疫情狀況不一，因此將各地狀況納入考慮範圍，採取漸進、多元的重啟方案。公司會觀察各地疫情狀況後，再選取最適合該店舖的重啟方案，因此可能會出現 1 間店舖只能外賣速遞，另 1 間則提供外賣自取的差異。

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▲ 星巴克行政總裁Kevin Johnson

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給予員工決策權 提供開店方向

至於如何決定每間店舖的重啟方式，星巴克就交由分店經理決定。星巴克會為分店經理提供新冠肺炎疫情資訊，包含政府發布的確診案例、如何影響店舖營運的資訊，並讓分店經理依照 4 個項目決定怎麼營運，例如當地疫情危機程度、政府及衛生機構的指示、社區情緒及各區分店是否做好準備。企業雜誌《Inc》認為，星巴克的策略展現了他們的膽識，願意在危機時將決策權力下放給員工，同時給予充足而明確的方向，體現了一個賦權員工、願意溝通、協助員工成功的企業。

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