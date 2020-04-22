今日 Taste 超市有日本口罩賣!Nepia 企鵝仔三次元口罩售 $35 包

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。這幾日惠康有日本口罩賣 (詳情按此瀏覽)，今日終於到 Taste 超市啦。今日有多名網民報料，指在全港多間 Taste 有售日本 Nepia 企鵝仔和三次元口罩。

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今日下午有網民在 FB 群組報料，在多間 Taste 超市門市發售日本 Nepia 企鵝仔和三次元口罩。 Nepia 企鵝仔售價為 $35/5個﹔三次元口罩為 $35/7個。網民發現在 Taste 的屯門、淘大、青衣、東涌、土瓜灣、荷李活中心和又一城有售，當中不少分店已售罄。

▲ Taste 超市有 Nepia 企鵝仔三次元口罩賣(網民圖片)

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▲ 網民購得的 Nepia 企鵝仔口罩(網民圖片)

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記者收到消息後，立即到北角 Taste 查看，結果只有便利妥口罩賣 $120/2 包。向店員查詢時，亦只說暫時得這種口罩賣，未有透露有沒有新口罩上架。記者又一次撲空! 由於各店返貨時間不一，大家放工時行開 Taste 附近不妨去睇睇，口罩放在收銀旁的防疫貨架上。

▲ 記者到達北角 Taste 後，只有便利妥口罩賣 $120/2 包

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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