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【疫市營商】品酒師外還有「品水師」？香港稀有望率先拓藍海市場

業界頭條 16:48 2020/05/16

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礦泉水人人都飲過，但有否想過超級市場、便利店出售的水，在外國標準來看只能叫「加工水」？原來水的背後有極多學問，國外甚至有「品水師」課程，有修畢課程的香港品水師青年創立了專營礦泉水公司，以優質水開拓藍海市場。

Aqua House 創辦人李冠威（Ivan）由小便對水的味道非常好奇。他說：「每個品牌的水味道各有不同，有些較甜、有些順喉，有些口感粗嚡，雪凍後味道又會變化，小時候研究水的口感味道是玩不厭的遊戲；長大了便開始讀不同文章，學習背後的知識和原理。」

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外國的純天然礦泉水有多種不同牌子，部分可以非常昂貴。

李冠威指出，水的味道會受礦物質成份影響，為了求知，後來更遠赴德國修讀品水師課程並成為香港首位品水師。這課程每年只開 1 班，當時每班只有 18 個名額，競爭激烈。

「品水師」在全世界都非常稀缺，尤其香港沒有相關產業鏈，在香港可以說是近乎無人識。他說：「外國一些礦泉水廠會聘請品水師品評水的品質，一些高級餐廳亦會聘請品水師為不同菜色搭配不同風味的水。無錯，水是有風味的。品水師課程拓闊了我的眼光，既然學了這些知識自覺有使命宣揚，便決定創業。」

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Aqua House 創辦人李冠威。

香港難覓優質水

瓶裝水或「加工水」在超級市場、便利店都有，但要尋找「好水」其實並不容易。李冠威解釋：「有的多是『加工水』。」品水師用水的範疇廣，包括改善健康、配泡茶或咖啡、餐飲食物配對、烹飪煮食，甚至寵物飲用水、植物灌溉都有講究。他空有品水師知識和技能，但香港市場沒有好水配合，難展所長，於是創辦 Aqua House，專營歐洲優質礦泉水，旗下有 14 個品牌來自不同歐洲國家的礦泉水。

李冠威說：「基於礦物質成份含量，不同牌子的礦泉水的功能用途、味道口感、健康效益都不同。」

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李冠威指出，香港人的飲食習慣容易造成各種身體機能失調毛病，如：便秘、失眠、精神繁張、皮膚敏感、水腫，容易感冒，飲用「適當」的水可有效改善以上問題，因為水的功能就是輸送礦物質營養，令身體機能運作回復暢順，改善健康。視乎性別、工作性質等因素飲用特定礦泉水補充礦物質，效果更佳。

他解釋：「因為身體所需及流失情況會有不同。以濕疹為例，飲用低礦物質而純淨度高的天然礦泉水最理想，持續約 1 星期令體內的水份轉換，身體便會進行自主調節，濕疹便會慢慢好轉。用水不當會沖走體內礦物質，情況或會更加惡化。」原來飲水也有美容功效，以及助身體排走重金屬，幫助預防阿茲海默症及相關的失智症。

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Aqua House 去年已收支平衡，現時正跟不同食肆、平台合作，出售公司代理的礦泉水。李冠威說：「現在也開始多人認識這方面的知識。而店舖賣這種優質水的話一來可以提升品牌形象，二來產品亦的確對健康好，這個新興市場是非常有前景的。」

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撰文 : 陳文政

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