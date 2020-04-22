理的口罩將變成 Made in HK! 在香港自設口罩生產線 5 月初試產

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。 港牌王牌口罩廠理的宣布，在香港設立口罩生產線。

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理的口罩一定是港人最追捧的口罩，其 Level 3 口罩更是醫護之選。今日理的在 FB 表示，將把口罩生產逐步移到香港，在香港自設生產線。 預計將於 2020 年 5 月 4 日開始試產 50 片非獨立包裝。廠方表示，有關口罩發售詳情，會待一切運作穩定後再另行公佈，所以暫不接受預訂。

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▲ 理的口罩將變成 Made in HK! 在香港自設口罩生產線

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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