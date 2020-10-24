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【數碼轉型必睇】月底截止最後衝刺！最多可獲30萬元資助！D-Biz 遙距營商計劃申請懶人包

數碼轉型 08:54 2020/10/24

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新冠肺炎疫情令經營環境受嚴重打擊，不少企業希望得政府的協助。當局早前在第二輪防疫抗疫基金下，推出為期 6 個月、約港幣 5 億元的「遙距營商計劃」（D-Biz），透過特快批核，資助企業利用創新科技，在疫情期間數碼轉型，成功申請的公司最多可獲 30 萬港元資助。

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（１）甚麼行業可以申請 D-Biz？

不論任何行業，只要企業投資在有助於遙距營商的科技應用，都可以申請資助，例如：

  • 零售業發展電子商務
  • 餐飲業設立網上外賣服務
  • 增設流動電子支付方式
  • 教育中心開設線上課程
  • 診所設立網上應診

每個方案可最多獲得港幣 10 萬元的資助額，而每間公司（上市公司、法定機構和接受公帑資助的非政府機構除外）最多可獲港幣 30 萬元資助。

【相關文章】Facebook推中小企數碼轉型計劃救市？蛋糕店：增強網購銷售渠道

（2）申請資金可用作甚麼用途？

資金只要是有助於遙距營商的科技應用即可，例如﹕

  • 設置網店(online stores)
    進行網上營銷(e-marketing)
  • 強化網絡安全(cybersecurity)
  • 遙距文件管理系統(remote document management)
  • 遙距團隊管理(remote team management)
  • 網上會議(virtual meeting)

購買和採用科技方案及相關培訓的開支，當局都會全額資助。

【相關文章】香港應仿效？台北政府撥款助零售業轉型電貿平台

（3）如果是服務供應商，可如何登記加入「遙距營商計劃」服務供應商名單？

認證後會轉到「遙距營商計劃」服務供應商名單，提供相關資料即可

可按以下連結登記﹕ 登記加入「遙距營商計劃」 (Distance Business Programme) 服務供應商名單

（4）企業如何申請資助？

生產力促進局會擔任是次計劃的秘書處，並採用快速批核方式。只要申請者填妥申請資料和所需文件齊備後，大約 10 個工作天內就會知道能否獲得資助。5 月就會開放申請，屆時會再公布申請詳情。

企業登記後即可索取計劃資料

企業可按以下連結登記索取計劃資料﹕查詢「遙距營商計劃」(DBP)詳情

【相關文章】疫情下保住零售店收入 先做好資訊基建分析

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Photo：SH6188、HKPC

撰文 : 廖淑瑩

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